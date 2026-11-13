Leonardo Gioja, secretario administrativo del Partido Justicialista (PJ) de San Juan, habló sobre cómo el peronismo buscará ordenar su oferta electoral para 2027. Destacó la cantidad de dirigentes con aspiraciones y defendió las PASO como herramienta para definir candidaturas e integrar a los sectores que no resulten ganadores. También se refirió al liderazgo de José Luis Gioja y a los antecedentes electorales de Cristian Andino.

“El peronismo es un partido que tiene muchos candidatos, muchas figuras. Tiene proyectos y sabe gobernar”, afirmó en el Café de la Política que se emite en HUARPE TV. Ante la posibilidad de que tantas aspiraciones compliquen el armado, definió: “Prefiero tener muchos antes que no tener ninguno”. Para Gioja, la clave será generar ámbitos de diálogo y construir equipos que representen distintas ideas.

En el escenario nacional, señaló que su sector acompaña a Axel Kicillof por su apertura a discutir programas de gobierno. Sobre Sergio Uñac, dijo que lo ve recorriendo el país “como una cuestión más personal”. De todos modos, rechazó una disputa excluyente entre Kicillof y Cristina Kirchner: “Yo no creo que sea Axel o Cristina. Creo que va a ser Axel y Cristina y el resto de los sectores del peronismo que quieran acompañar”.

Las PASO como herramienta para ordenar al PJ

En San Juan, Gioja defendió las internas para resolver diferencias y legitimar candidaturas. “Nosotros fuimos muy críticos cuando en la provincia se eliminaron los espacios. Creo que es un sistema que te ordena y legitima las candidaturas”, afirmó.

Planteó que el resultado no debe dejar afuera a quienes pierdan. “No es que el que gana por un voto se lleve todos los cargos”, sostuvo. Y agregó: “Si fuimos a unas PASO significa que pensamos más o menos parecido, pero que tenemos matices o diferencias. Tenemos que integrar esos matices”. Por eso, propuso integrar las listas según la representación de cada sector. “Ni siquiera es una cuestión de generosidad. Es una cuestión de realismo”, resumió.

Sobre el calendario, dijo que tiene información de que en abril podría realizarse una interna para definir candidaturas y que en junio sería la elección general. Aclaró que resta saber si será abierta o cerrada. También advirtió que separar las boletas provinciales y municipales puede fragmentar los proyectos. Aunque no rechaza la boleta única, sostuvo que debe mantenerse la “integralidad” de los equipos.

Gioja-Andino, Andino-Gioja

Consultado sobre qué antecedentes deberían considerarse —el triunfo de Cristian Andino en 2025 o la victoria de José Luis Gioja frente a Sergio Uñac en 2023—, respondió: “Todas. Yo creo que todas”. Sin embargo, advirtió: “La provincia de San Juan del 23 no es la misma que ahora. Ni la del 25”.

En ese análisis, destacó el lugar de José Luis en el PJ. “Sí lo veo como una de las figuras de peso, conserva un liderazgo”, afirmó. Cuando le preguntaron si lo acompañarían si decide competir, respondió: “Pero por supuesto”. Aclaró que dependerá de la voluntad del exgobernador y de otras circunstancias.

Así, una posible fórmula que reúna a José Luis Gioja y Cristian Andino queda dentro de la discusión electoral del peronismo para 2027. Leonardo Gioja no confirmó un binomio ni definió quién debería encabezarlo, pero sostuvo que tanto los antecedentes de Andino como el liderazgo de su padre deben ser considerados.

Textuales

Leonardo Gioja / Secretario administrativo del PJ de San Juan