Leopoldo Luque volvió a declarar este jueves en el juicio por la muerte de Diego Maradona y realizó una fuerte defensa de su actuación como médico del exfutbolista. Se trató de su décima declaración durante el debate que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro.

El neurocirujano aprovechó su exposición para cuestionar las conclusiones de la junta médica y marcar diferencias entre el estado de salud que describieron los peritos después de la muerte y el paciente que él aseguró haber tratado durante sus últimos días.

“El paciente que describen los peritos no es el que teníamos nosotros”, sostuvo Luque.

“Construyen una imagen mía que no es”

Durante su declaración, el médico cuestionó la interpretación realizada sobre los estudios y la evolución de Maradona. Según explicó, los profesionales que atendían al Diez no observaban el cuadro de extrema gravedad que posteriormente describió la junta médica.

“La junta describe un paciente gravísimo, pero nadie lo vio así”, afirmó.

También apuntó contra la forma en que se utilizaron sus conversaciones durante la investigación. “Hay como cien mil chats míos que pueden armar la historia que quieren. Repiten cuatro o cinco mensajes constantemente. Construyen una imagen mía que no es”, sostuvo.

Luque aseguró que los estudios cardiológicos y renales que conocía presentaban valores normales y que Maradona no manifestaba síntomas que permitieran anticipar el desenlace.

“Jamás imaginé el final que tuvo”

El neurocirujano también recordó cómo había visto a Maradona antes y después de la operación por el hematoma subdural que sufrió en 2020.

Contó que lo visitaba para controlar su evolución y que incluso había intentado que permaneciera internado para poder supervisarlo mejor, aunque aseguró que la clínica buscaba darle el alta.

“Lo vi bien, otras veces no quiso atenderse por mí. Yo iba a controlar la herida. Me llamó la atención, se lo dije a Gianinna, que lo vi respirando bien”, relató.

Y agregó una de las frases centrales de su declaración: “Jamás imaginé el final que tuvo, ni se me cruzó por la cabeza”.

Su vínculo con Diego

En otro tramo de su exposición, Luque habló de la relación personal que tenía con Maradona y reconoció que para él no se trataba simplemente de un paciente.

“Lo quería infinitamente. Venir a sentarme acá y decir que era un paciente más es una mentira. Estar cerca de Diego era hermoso”, expresó.

El médico aseguró además que se sentía frustrado porque muchas veces no podía ayudar al exfutbolista como hubiera querido, especialmente frente a sus problemas con el alcohol.

“No me sentía útil”, explicó.

“Ninguno tuvo mala intención”

Luque también defendió al resto de los profesionales que están siendo juzgados por la muerte de Maradona.

“Todos los que estamos acá, en este lamentable momento, ninguno tuvo mala intención. Todos hicimos lo mejor que se pudo”, afirmó.

El juicio ingresó así en su etapa final. Después de la producción de pruebas de la Fiscalía y las querellas, comenzó el turno de las defensas. Está previsto que durante septiembre declaren los testigos propuestos por los acusados y que los alegatos comiencen el 29 de septiembre.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras permanecía bajo atención domiciliaria, semanas después de la operación por un hematoma subdural. Luque y otros seis profesionales de la salud están acusados de homicidio simple con dolo eventual.