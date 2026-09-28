La ley de endeudamiento familiar entra este martes en una instancia clave en la Cámara de Diputados. A las 12, las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor se reunirán para intentar emitir los dictámenes sobre los distintos proyectos que buscan dar una respuesta a los millones de argentinos que tienen deudas y atraviesan situaciones de morosidad. Sin embargo, todavía no hay fecha para llevar el tema al recinto.

El debate llega a esta etapa después de que 133 diputados forzaran su tratamiento en comisión frente al rechazo de La Libertad Avanza. El oficialismo comenzó a negociar con sus aliados una propuesta propia, mientras que la oposición intenta llegar con un texto lo más unificado posible.

La principal bancada opositora, Unión por la Patria, ya concentró sus iniciativas en un único proyecto. Desde ese espacio señalaron que cuentan con “una propuesta consolidada desde hace una semana”, que continúan modificando para hacerla integral y contemplar distintas situaciones de endeudamiento.

El objetivo de máxima es que la oposición pueda llegar a un solo dictamen, aunque las diferencias sobre el contenido hacen que esa posibilidad todavía no esté cerrada. “Hay que encontrar un acuerdo: hay diferentes miradas”, reconoció un diputado.

Según el escenario que se maneja en Diputados, el PJ y sectores de Provincias Unidas estarían cerca de consensuar un texto, mientras que la Coalición Cívica también podría sumarse. El desafío es reunir al grueso de los legisladores que impulsaron el tratamiento del tema y evitar que la oposición llegue fragmentada a la discusión en el recinto.

La dificultad pasa por la cantidad de iniciativas presentadas y por las distintas posiciones sobre cómo abordar el problema. En total, ingresaron cerca de 80 proyectos vinculados al endeudamiento y la morosidad. Por eso, no se descarta que este martes las comisiones terminen firmando más de un dictamen.

En esa línea, Argentina Federal anticipó que trabajará sobre una propuesta propia y analiza coordinar con el MID. La discusión seguirá abierta incluso después de la reunión de comisión, con la intención de acercar posiciones antes de una eventual sesión.

Del otro lado, La Libertad Avanza buscará avanzar con un dictamen junto al PRO y la UCR. El oficialismo mantiene como criterio que “el endeudamiento es un asunto entre privados” y apunta a una iniciativa centrada en brindar mayor información a los consumidores, transparentar las tasas y los costos financieros y sumar herramientas vinculadas con la educación financiera y el fraude.

La fecha de tratamiento en el recinto todavía es una incógnita. En la oposición consideran que primero deben resolver el contenido de los dictámenes y recién después definir cuándo intentar llevar el proyecto al pleno.

“El panorama recién lo vamos a tener después del dictamen de morosidad”, planteó una fuente opositora. Además, Diputados tiene otras discusiones abiertas, entre ellas el proyecto sobre soberanía de Malvinas y el Presupuesto 2027, mientras varios legisladores participan de actividades fuera del país.

Así, el proyecto de endeudamiento familiar todavía no tiene fecha de debate en el recinto y este martes será clave para determinar si la oposición logra unificar posiciones, cuántos dictámenes se presentan y qué propuesta queda en condiciones de avanzar.