La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a quedar en el centro de la escena política al autorizar que una senadora peronista embarazada participe de forma remota en la sesión prevista para tratar la reforma de la Ley de Tierras. La decisión podría alterar el equilibrio de fuerzas en el Senado y complicar los planes del Gobierno de Javier Milei para aprobar una de sus iniciativas más discutidas.

La autorización alcanza a una legisladora que cursa un embarazo avanzado y tenía restricciones médicas para viajar hasta el Congreso. Con esa habilitación, el interbloque opositor suma un voto que hasta hace pocos días estaba en duda, lo que vuelve más ajustada la negociación parlamentaria.

Una ley que divide al oficialismo

El proyecto impulsado por La Libertad Avanza busca modificar el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales y eliminar los límites generales para la compra por parte de extranjeros establecidos en la ley sancionada en 2011. Al mismo tiempo, mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras, salvo autorizaciones específicas.

La iniciativa generó diferencias dentro del propio oficialismo. En las últimas semanas, Villarruel expresó reparos sobre algunos aspectos del proyecto y protagonizó cruces con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, en medio de una relación cada vez más distante con la Casa Rosada.

Un voto que puede definir la sesión

El oficialismo ya había tenido dificultades para reunir los votos necesarios y debió postergar el tratamiento de la reforma. Ahora, con la incorporación del voto remoto de la senadora peronista, el panorama vuelve a complicarse para el Gobierno, que enfrenta una sesión con resultado abierto.

La decisión de Villarruel también tiene una fuerte carga política. Más allá del argumento sanitario que permitió autorizar la participación virtual, el gesto vuelve a mostrar la autonomía con la que la vicepresidenta viene manejando el Senado, en un contexto de crecientes diferencias con el Ejecutivo y de negociaciones intensas para avanzar con una de las leyes más sensibles de la agenda oficialista.