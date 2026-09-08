San Juan ya puso en marcha parte de la adaptación al nuevo Régimen Penal Juvenil y tiene en marcha los cambios que restan para completar su implementación. La Provincia creó un área penal juvenil con dos supervisoras, avanza con la adecuación del Instituto Nazario Benavides y prepara un nuevo Código de Procedimiento Penal Juvenil que será enviado a la Cámara de Diputados en los próximos días. A la vez, el Poder Judicial trabaja en una ley transitoria para adaptar el funcionamiento del sistema mientras se debate la nueva normativa.

“Acá va a ser necesaria una inversión del Estado para adecuar, no solamente las instalaciones para contener a los menores (...) sino también prepararnos estructuralmente dentro del Estado provincial para poder brindar los servicios que la ley le requiere al Estado provincial para la readaptación de ese menor”, señaló Alejandro Ferrari, asesor letrado de Gobierno, en el Café de la Política, que se emite por HUARPE TV.

Uno de los primeros cambios ya concretados fue la creación del área penal juvenil dentro de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo que depende del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Allí fueron designadas dos psicólogas para cumplir la función de supervisoras.

El supervisor tendrá a su cargo el seguimiento de cada menor. “Tiene que entrevistarse en forma semanal con el menor y producir informes que le van a ser remitidos al juez”, explicó Ferrari. Esos informes deberán advertir qué situaciones familiares, sociales o personales están afectando su reinserción.

Además, la Justicia podrá disponer medidas para que el adolescente continúe sus estudios, aprenda un oficio, practique un deporte o reciba tratamientos por adicciones, problemas de salud o situaciones de violencia familiar. Para Ferrari, la Provincia ya cuenta con buena parte de esas políticas, pero ahora deberán responder a las decisiones tomadas por la Justicia. “La Provincia ya lo hizo, lo hizo con la gente que dispone la dirección, porque son programas y políticas que actualmente existen”, afirmó.

La adaptación también incluye infraestructura. El Instituto Nazario Benavides está siendo acondicionado para recibir a menores que, por orden judicial, deban cumplir una medida de privación de libertad. Ferrari aseguró que las obras están “prácticamente al borde de la conclusión”.

Cambios en la Justicia y nuevo código

El nuevo régimen cambia el proceso penal juvenil de un sistema inquisitivo a uno acusatorio adversarial. La investigación quedará en manos de fiscales y San Juan deberá avanzar con funcionarios especializados en materia juvenil.

Para ordenar ese funcionamiento, el Ejecutivo, el Poder Judicial y la Legislatura trabajan en un nuevo Código de Procedimiento Penal Juvenil. El proyecto ya está terminado y fue enviado para su revisión al Poder Judicial, a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y a la Dirección de Niñez.

“La idea que nosotros tenemos es que los primeros días de la semana que viene, darle ingreso formal a la Cámara de Diputados del proyecto de código”, adelantó Ferrari.

Mientras ese proyecto se discute, el Poder Judicial prepara una ley transitoria para adaptar el funcionamiento inmediato del sistema. La decisión busca evitar cuestionamientos sobre la validez de una simple acordada y establecer un respaldo legal mientras se sanciona el nuevo código.

El desafío, según Ferrari, es que la adaptación sea coordinada entre los tres poderes. “Esto es transversal a la sociedad”, sostuvo, y remarcó que el objetivo no debe ser solamente castigar, sino lograr que los menores puedan volver a integrarse a la comunidad. “Acá lo importante no es la punición (...) sino todo lo contrario”, resumió.

Textuales

Alejandro Ferrari / Asesor letrado de Gobierno