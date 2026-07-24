Un grave error judicial permitió que un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijas recuperara la libertad antes del juicio oral. La situación ocurrió en la ciudad santafesina de San Lorenzo, donde el imputado salió de prisión luego de que la Fiscalía no solicitara a tiempo la extensión de la prisión preventiva.

Se trata de Esteban Ramón Delgado, quien fue imputado en diciembre de 2024 y enfrenta un pedido de 16 años de prisión. La medida cautelar venció a comienzos de julio y, al no existir un planteo para renovarla, el acusado quedó en libertad por disposición judicial.

El caso quedó bajo análisis luego de conocerse que la causa había cambiado de fiscal. El expediente pasó de Maximiliano Nicosia Herrero a Javier Paz, y el Ministerio Público de la Acusación advirtió que el nuevo equipo trabajó con un plazo de vencimiento equivocado. Si bien en un principio figuraba que la prisión preventiva expiraba en diciembre de 2026, una resolución de segunda instancia había reducido ese plazo a junio de este año. Ese cambio no fue advertido por la Fiscalía.

La Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación evaluará ahora las responsabilidades por la omisión que derivó en la liberación del acusado. Mientras tanto, la familia de las víctimas manifestó su preocupación por la situación y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial.

La causa tiene además un contexto especialmente doloroso. Una de las denunciantes, Sofía Delgado, fue asesinada en noviembre de 2024 en un femicidio que conmocionó a Santa Fe. Había denunciado los abusos sufridos junto a su hermana años antes y se encontraba distanciada de sus padres cuando fue asesinada.