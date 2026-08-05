La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) autorizó el llamado a una licitación pública por $2.573.550.000 para contratar un servicio de relevamiento integral de la infraestructura portuaria en todo el país.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 45/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Miguel Arreseygor.

El contrato tendrá un plazo inicial de 12 meses, aunque podrá extenderse por otro año o hasta que se agote la cantidad máxima de servicios contemplados. El proceso se realizará bajo la modalidad de orden de compra abierta.

El proyecto contempla un relevamiento multimodal, sistémico y georreferenciado de las áreas terrestres, acuáticas y de interfase tierra-agua que se encuentren dentro de la jurisdicción portuaria nacional.

El objetivo central es generar información precisa y actualizada que permita mejorar la administración, planificación y organización del sistema portuario argentino.

Qué información se busca obtener

Según establece la resolución, el proyecto forma parte del Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, aprobado en 2025.

La iniciativa busca desarrollar un sistema integral que permita obtener imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales y bases de datos espaciales para actualizar la información catastral correspondiente a los predios que se encuentran bajo jurisdicción nacional.

Con los datos obtenidos, el Gobierno pretende delimitar con mayor precisión las áreas portuarias, avanzar en la regularización dominial de los inmuebles y consolidar una base catastral unificada.

Además, el relevamiento permitirá fortalecer los sistemas de información geográfica de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, con herramientas que faciliten la planificación y gestión de la infraestructura.

Cómo será la licitación

El proceso tendrá alcance nacional y estará a cargo de la Subgerencia de Compras, Contrataciones y Convenios, que tendrá entre sus funciones el desarrollo del procedimiento, además de la recepción y apertura de las ofertas.

La resolución también estableció la conformación de la Comisión Evaluadora, cuyos integrantes titulares y suplentes tendrán la responsabilidad de analizar las propuestas que sean presentadas durante la licitación.

Finalmente, el gasto correspondiente al servicio será imputado a las partidas presupuestarias del Servicio Administrativo Financiero 673, de acuerdo con los ejercicios fiscales involucrados.