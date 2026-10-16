La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, fue increpada este jueves 15 de octubre por un grupo de manifestantes cuando salía del Congreso de la Nación, en medio de la quinta Marcha Federal Universitaria. El episodio ocurrió mientras caminaba por la avenida Rivadavia, donde varias personas la rodearon, le gritaron consignas y la insultaron. La legisladora denunció que también recibió escupitajos y que le arrojaron distintos objetos.

La situación quedó registrada en videos que rápidamente circularon por las redes sociales. En las imágenes se observa cómo un grupo de mujeres se acercó a Lemoine mientras avanzaba por la calle y comenzó a cuestionarla por su pertenencia al oficialismo y su posición frente a los reclamos universitarios.

Entre las expresiones que se escucharon durante el enfrentamiento estuvieron los cánticos contra el Gobierno nacional y consignas vinculadas con la defensa de la educación pública. Una de las manifestantes también le recriminó su postura política y la calificó como una vergüenza para las mujeres que estudian.

Ante el acercamiento de las personas, la diputada intentó mantener distancia colocando una mano frente a su rostro, mientras continuaba caminando por el sector donde se desarrollaba la protesta.

Lilia Lemoine denunció agresiones y publicó un video

Tras el episodio, la legisladora utilizó su cuenta oficial de X para compartir las imágenes y denunciar que había sufrido agresiones durante su recorrido por las inmediaciones del Congreso.

"Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos, intentaron romperme el celular", expresó Lemoine, quien aseguró que decidió registrar lo sucedido con su teléfono.

La diputada también cuestionó a los manifestantes y sostuvo que las expresiones que recibió respondían a diferencias ideológicas. Además, afirmó que optó por retirarse para evitar una intervención de las fuerzas de seguridad. "Nunca voy a dar un paso atrás", manifestó al finalizar su publicación.

El episodio ocurrió tras una sesión fallida en Diputados

La situación se produjo después de que la oposición no consiguiera el quórum necesario para desarrollar una sesión especial en la Cámara de Diputados.

Entre los temas previstos figuraban la derogación del DNU 70/23, la prórroga de la emergencia en discapacidad y una iniciativa vinculada con el endeudamiento de las familias.

Al abandonar el recinto, Lemoine se encontró con parte de la movilización convocada por organizaciones estudiantiles, sindicatos y representantes universitarios, que reclamaban la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Incidentes durante la marcha universitaria

La jornada también estuvo marcada por enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad desplegadas alrededor del Congreso.

Los disturbios comenzaron minutos antes de las 16, cuando un grupo de personas dañó parte del mobiliario urbano y arrojó piedras contra los efectivos que custodiaban la zona.

Ante esta situación, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a quienes participaban de los enfrentamientos.

La movilización reunió a estudiantes, docentes, gremios y organizaciones sociales que exigían mayores recursos para las universidades públicas, en una jornada atravesada por reclamos políticos, incidentes y un amplio operativo policial.