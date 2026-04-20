El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) hizo un cambio importante en la autorización de una línea eléctrica de alta tensión (500 kV) pensada para abastecer proyectos mineros en San Juan. En concreto, corrigió un error previo: ya no incluye al proyecto Filo del Sol dentro de ese esquema energético, que ahora queda destinado solo a Josemaría.

En términos simples, antes se había planteado que ambos proyectos mineros compartieran la misma infraestructura eléctrica. Pero el ENRE detectó que eso no correspondía en el expediente y decidió ajustar la autorización. Desde ahora, toda la energía prevista —equivalente a unos 260 megavatios, suficiente para una operación minera de gran escala— será para Josemaría en esta etapa.

¿Qué cambia con esto? Principalmente, la idea de que ambos emprendimientos funcionaran de manera integrada, al menos en lo energético, queda en pausa. Esto impacta en el llamado distrito minero Vicuña, que inicialmente se pensaba como un desarrollo coordinado, compartiendo líneas de alta tensión y otras obras clave. Con esta decisión, ese esquema conjunto pierde fuerza en lo administrativo.

A partir de ahora, el avance será más separado y si bien Josemaría sigue adelante como proyecto principal y con energía asegurada, el proyecto Filo del Sol deberá tramitar por su cuenta tanto sus permisos como su abastecimiento eléctrico. Ambas son parte de Vicuña Corp.

Desde el ENRE aclararon que se trata solo de una corrección formal y no de un problema técnico ni de un freno a las inversiones. Es decir, la línea eléctrica se puede hacer y el desarrollo minero continúa. Sin embargo, la medida abre preguntas sobre cómo se organizarán las futuras inversiones en energía y si, más adelante, se retomará una estrategia conjunta.

En una provincia donde la minería es clave para la economía, estas definiciones no son menores: la forma en que se planifica la infraestructura energética puede acelerar o retrasar proyectos, encarecer costos y, en definitiva, influir en la competitividad de San Juan como destino de inversiones mineras.

Audiencia pública

El conflicto por el uso de la infraestructura eléctrica en San Juan sumó este miércoles un paso clave: el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó el avance del proceso y confirmó que convocará a una audiencia pública para analizar el pedido del proyecto minero Vicuña por la línea de 500 kV en San Juan.

La novedad se conoció a través de la Resolución 165/2026, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, donde el organismo dispuso dar publicidad al expediente que tramita la solicitud de acceso y ampliación del sistema de transporte eléctrico. Allí confirmó que habrá convocatoria pública, aunque aún no dio fechas ni lugar.