La empresa argentina Linser, con 56 años de trayectoria en el país, tiene a San Juan entre sus objetivos de expansión para 2027. La compañía busca instalarse en la provincia para brindar servicios vinculados con la minería y el sector de petróleo y gas, además de incorporar tecnología para capacitar trabajadores y generar alianzas con empresas locales.

Así lo confirmó María Heiland, CEO de Linser Argentina, quien explicó que la firma se encuentra en una etapa inicial de acercamiento al mercado sanjuanino, motivada principalmente por las perspectivas de crecimiento de la actividad minera.

"Estamos en San Juan porque uno de los proyectos que tiene Linser para el próximo año es instalarse y empezar a brindar servicios en la minería, tanto como en Oil & Gas. Estamos iniciando esta etapa para poder brindar servicios a la comunidad de San Juan", expresó.

La ejecutiva destacó que se trata de una empresa de capitales argentinos, fundada por empresarios nacionales, que actualmente presta servicios en distintas provincias. Su actividad abarca limpieza industrial, técnica y ambiental, mantenimiento edilicio y proyectos de ingeniería y arquitectura vinculados con la restauración y conservación de infraestructura.

Sin embargo, el crecimiento de la minería llevó a la compañía a desarrollar una nueva línea de negocios, orientada especialmente a las necesidades de las explotaciones mineras y energéticas.

Tecnología para capacitar trabajadores

Una de las principales propuestas que Linser busca llevar a San Juan está relacionada con la utilización de simuladores que permiten capacitar a operadores de maquinaria antes de ingresar a una explotación minera.

"Estamos empezando a desarrollar una nueva área de negocios, justamente por los proyectos de minería y Oil & Gas. Estamos trayendo soluciones de simulación, con equipos que mandamos a fabricar a una empresa de España y que representamos en Argentina", explicó Heiland.

Según detalló, estos dispositivos utilizan tecnología de gemelos digitales para reproducir condiciones de operación y permitir que los trabajadores adquieran conocimientos antes de desempeñarse en situaciones reales.

"Las comunidades pueden capacitarse a través de estos simuladores y aprender mediante un gemelo digital la conducción que después van a realizar en faena. Esto permite evitar riesgos y está muy focalizado en la seguridad", sostuvo.

La formación puede abarcar distintos tipos de maquinaria, desde colectivos y camiones hasta retroexcavadoras, de acuerdo con las necesidades de las empresas.

El potencial de San Juan y las alianzas locales

Al explicar por qué la compañía eligió a San Juan como uno de sus próximos destinos, Heiland puso el acento en el desarrollo minero que se proyecta para los próximos años.

"San Juan tiene un potencial enorme con el tema de la minería. Nosotros estamos en varias provincias y creemos que, con nuestra experiencia, podemos trasladar todas esas capacidades que tenemos a San Juan", manifestó.

En ese sentido, recordó su experiencia profesional en Chile, donde estuvo vinculada con el sector tecnológico y conoció de cerca el funcionamiento de empresas relacionadas con la industria del cobre.

La CEO también dejó en claro que la intención es trabajar junto con el entramado empresarial existente en la provincia, en lugar de desarrollar una estructura completamente desvinculada de los actores locales.

"¿Qué buscamos con esto? Hacer asociaciones y alianzas con empresas que ya estén desarrolladas en San Juan, poder incorporar también a la comunidad sanjuanina y capacitarla. Con eso damos más valor agregado", aseguró.

Capacitación y oportunidades de empleo

Más allá de los servicios industriales, Heiland remarcó que uno de los objetivos de la expansión está relacionado con la formación de personas que actualmente encuentran dificultades para incorporarse al mercado laboral.

"Nuestro principal objetivo es poder dar capacitación a la gente que hoy no tiene las herramientas para acceder a un trabajo en relación de dependencia, que pueda tener un plan de carrera y acceder a otras cosas que hoy no puede", afirmó.

La ejecutiva sostuvo que la incorporación de las comunidades locales será parte de la estrategia que la empresa pretende desarrollar en San Juan, especialmente frente a la demanda de personal capacitado que podría generar el crecimiento minero.

"Queremos potenciar nuestras capacidades, incluyendo a las comunidades para brindar trabajo, dar valor agregado y ofrecer más servicios dentro de lo que ya está planificado para la minería en San Juan", agregó.

Aunque la compañía todavía no precisó montos de inversión, cantidad de puestos de trabajo ni una ubicación para su futura instalación, Heiland dejó planteada la intención de avanzar durante 2027.

"Queremos que las personas puedan tener un futuro mejor. Creo que estamos todos alineados para que esto sea algo positivo para las personas, positivo para la provincia y positivo para el país también", concluyó.