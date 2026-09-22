Lisandro Martínez llegó a Buenos Aires para sumarse a la Selección Argentina y habló sobre la final perdida ante España en la Copa del Mundo. El defensor reconoció que la derrota todavía genera dolor y que preferiría no recordar aquel partido.

“Mucho dolor, preferible no recordarlo”, expresó Martínez al referirse a la definición. A su vez, destacó el esfuerzo realizado por el equipo durante toda la competencia y remarcó que Argentina hizo un gran Mundial.

A disfrutar nuevamente

El defensor también señaló que la derrota en la final es algo que les duele a todos, aunque planteó la necesidad de mirar hacia adelante. “Ahora estamos acá, de nuevo en nuestro país, y vamos a disfrutar”, afirmó.

Martínez se sumó así al grupo de 28 convocados por Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección Argentina. Entre los integrantes de la lista también se encuentra Lionel Messi, quien tendrá su despedida en el Monumental ante Benín.