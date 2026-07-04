Legisladores de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense presentaron pedidos de informes para que el gobierno de Axel Kicillof explique una licitación pública vinculada a la producción y distribución de contenidos audiovisuales oficiales. Desde la oposición cuestionan el destino de los fondos y advierten sobre un posible uso partidario de los recursos.

La polémica se originó en una licitación publicada el 5 de junio en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, impulsada por la Subsecretaría de Planificación de Comunicación Gubernamental. El proceso, identificado como 401-0405-LPU26, prevé la contratación de un servicio integral de producción audiovisual con unidades móviles, transmisión satelital y emisión en vivo de contenidos institucionales.

Según la documentación oficial, el presupuesto estimado asciende a 2.278 millones de pesos. El pliego contempla la incorporación de equipamiento técnico como cámaras, drones, sistemas de transmisión satelital, unidades móviles de televisión y un estudio para la producción de contenidos en directo.

Ante esto, diputados y senadores de La Libertad Avanza solicitaron precisiones sobre el alcance del proyecto, los criterios de contratación, el destino de la señal y los mecanismos de control para evitar un eventual uso político de los contenidos producidos.

El presidente de La Libertad Avanza bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, encabezó las críticas y sostuvo que la iniciativa podría derivar en la creación de un “canal de propaganda propio”. Además, cuestionó el monto de la licitación en el contexto económico de la provincia.

“El abandono y la inoperancia de esta gestión es tan evidente que Kicillof ya se da cuenta de que lo que gasta en pauta oficial no le alcanza”, afirmó Pareja, y agregó que el proyecto implicaría un “despilfarro” en medio de la crisis provincial.

En la misma línea, el presidente del bloque de senadores libertarios, Carlos Curestis, señaló que la comunicación institucional “no está en discusión”, pero cuestionó el nivel del gasto. También consideró que se trata de una estructura que podría tener fines ajenos a la información oficial.

Por su parte, el diputado provincial Juan Esteban Osaba sostuvo que el Ejecutivo utiliza recursos públicos para “financiar una trinchera ideológica” mientras la provincia enfrenta problemas en áreas como seguridad, educación y salud.

Qué contempla la licitación

El pliego incluye servicios de producción, grabación y emisión en vivo de contenidos audiovisuales, además de distribución satelital de señales, unidades móviles de televisión, estudios de producción y equipamiento de filmación.

Desde el Gobierno bonaerense no se informó oficialmente que el objetivo sea la creación de un canal de televisión propio. Esa interpretación surge de los cuestionamientos realizados por los bloques opositores, que exigieron explicaciones formales mediante pedidos de informes.

La controversia se da en un escenario de alta tensión política entre el oficialismo bonaerense y La Libertad Avanza, con cruces que se profundizan en el marco del posicionamiento político de cara al escenario electoral de 2027.