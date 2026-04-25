El dirigente de La Libertad Avanza en San Juan, Esteban Elizondo, dejó definiciones sobre el escenario político provincial al plantear que una eventual alianza con el oficialismo dependerá de decisiones que se tomen a nivel nacional, al tiempo que destacó al diputado nacional José Peluc como una de las principales figuras del espacio para disputar la gobernación.

Elizondo remarcó en el Café de la Política, programa que se emite en HUARPE TV, que el armado libertario mantiene una lógica de conducción centralizada. “Somos muy orgánicos, si desde Buenos Aires nos indican avanzar con algún sector, vamos a acompañar”, sostuvo. En esa línea, dejó en claro que cualquier acuerdo político en la provincia no será una definición individual ni local, sino parte de una estrategia más amplia.

Para el dirigente, la clave no está solo en cerrar alianzas, sino en la coherencia del rumbo. “No sirve perder tiempo explicando hacia dónde ir. Hay que llegar con gente convencida para ir a fondo con los cambios”, afirmó, marcando una postura enfocada en la ejecución rápida de reformas.

En ese contexto, Elizondo puso en valor la figura de José Peluc, a quien consideró el dirigente mejor posicionado dentro del espacio en San Juan. “Es el único que tiene la decisión para hacer lo que hay que hacer”, expresó, en referencia a las medidas que, según su mirada, necesita la provincia.

Entre esas definiciones, mencionó la necesidad de reducir el gasto público, ordenar la estructura estatal y revisar el funcionamiento de los municipios. “Hay que poner en caja la expansión del Estado y ordenar las cuentas públicas”, señaló.

El dirigente también vinculó estas propuestas con el escenario que se viene para San Juan, especialmente en relación al crecimiento de la minería. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo de la actividad requerirá instituciones más sólidas. “Con el desembarco de la megaminería, la provincia necesita instituciones fuertes y un rumbo claro”, planteó.

Así, desde La Libertad Avanza comienzan a delinear su estrategia política en la provincia: apertura a eventuales alianzas, pero bajo conducción nacional, y la construcción de un liderazgo propio con vistas a 2027.

Textuales

Esteban Elizondo / Dirigente de LLA