

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la formación académica con la inauguración del Laboratorio de Tecnología del Departamento de Física, Química y Tecnología.

El acto marcó la puesta en funcionamiento de un espacio pensado para ampliar las oportunidades de aprendizaje, innovación y capacitación de estudiantes y egresados.

El proyecto surgió a partir de la necesidad de actualizar las herramientas de enseñanza en una disciplina que atraviesa constantes transformaciones vinculadas al avance tecnológico y las nuevas demandas del sistema educativo.

El objetivo es crear un entorno pensado para transformar el aprendizaje y potenciar el talento de los futuros docentes, paso trascendental, que simboliza el compromiso permanente de la Unidad académica con la innovación, la formación de calidad y el fortalecimiento de las herramientas que acompañan el proceso de enseñanza, aprendizaje e investigación.

En el acto inaugural la decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Myriam Arrabal, expresó que “estamos muy felices de inaugurar este espacio sobre todo en estos tiempos difíciles de presupuestos acotados, pero esto fue posible por un lado gracias a la iniciativa de las autoridades departamentales anteriores y presentes, quienes tomaron la decisión primero de revalorizar la carrera Profesorado de Tecnología cambiándole la denominación al Departamento como Física, Química y Tecnología; y en segundo lugar proponiendo refuncionalizar este espacio como Laboratorio de Tecnología, tan necesario para la formación de nuestros/as estudiantes para que puedan no sólo aprender sobre ciencia y tecnología muy claves de esta época, sino también hacer ciencia y tecnología”.

“Por otro lado -siguió diciendo la decana-, esto fue producto de una suma de voluntades y decisiones políticas entre la Universidad y el Gobierno de la Provincia, estamos agradecidos a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, en un trabajo en conjunto, nos ha permitido adquirir material muy valioso para el laboratorio”.

Por su parte el director del Departamento de Física, Química y Tecnología, Sebastián Carrera, explicó que “la iniciativa comenzó a gestarse hace varios años como una respuesta a los cambios de paradigma y en ese cambio, los futuros docentes empiezan a formarse como creadores, con el pensamiento computacional, la robótica educativa, usando distintos hardware como las placas Arduino, la impresión 3D y el uso de herramientas de inteligencia artificial, lo que provocó que el aula de tecnología se transforme en un laboratorio de diseño y de creación”

“En este escenario -continuó Carrera-, tan dinámico, la enseñanza de la tecnología no puede ser estática por lo que es indispensable actualizar los contenidos y las herramientas educativas, por lo que empezamos a trabajar fuertemente en la revalorización y actualización del profesorado de Tecnología, y como primera medida se le cambió el nombre al departamento de Física y Química agregándole la denominación de Tecnología, y en segunda medida la inauguración del laboratorio de Tecnología para que estudiantes, docentes y egresados/as puedan imaginar, diseñar, crear e innovar y que este espacio sirva de puente entre el saber y el saber hacer”.

"Había una demanda muy grande por parte de nuestros egresados de avanzar con la parte de robótica e impresión 3D, que son contenidos que ya se trabajan en el nivel medio. Por eso necesitábamos un espacio físico para brindarles esa formación", destacó Carrera.

Desde la secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, el secretario German Von Euw expresó que “venimos en un diálogo continuo con la Facultad de Filosofía trabajando en cursos de posgrado, capacitaciones y ahora en la conformación de este laboratorio de tecnología, desde el primer día tenemos la visión de fortalecer las capacidades científicas de la provincia y para eso nuestro aliado estratégico es la Universidad Nacional de San juan”.

“Este laboratorio -continuó diciendo el Secretario-, va a dar posibilidad en la formación docente, de que los/as profesores/as puedan egresar con las habilidades tecnológicas necesarias para llevar al aula, acorde con un eje de nuestra gestión que es la Economía del Conocimiento donde es necesaria la tecnología, pero también el capital humano, la formación de las personas, que luego se podrán involucrar en este eje”.

El laboratorio cuenta con equipamiento específico para el desarrollo de actividades prácticas, entre ellas una mesa de trabajo, herramientas para electrónica, computadoras y notebooks destinadas al diseño y programación, un sector de impresión 3D, un pañol con herramientas y kits de robótica, placas Arduino y herramientas de inteligencia artificial para el desarrollo de proyectos tecnológicos, de los futuros egresados del Profesorado de Tecnología.

Además, el espacio abordará contenidos vinculados a inteligencia artificial, una temática cada vez más presente en los ámbitos educativos y profesionales.