La candidata de la Lista 1 al Consejo de la Magistratura, Sofía Lloveras, presentó cambios para modificar la selección de jueces. Su propuesta incluye cuatro reformas al reglamento y una modificación de la ley para reforzar la independencia y la transparencia.

"No sólo que lo creo sino que lo vengo diciendo desde el año 2023, la gestión que tuvimos en el Foro de Abogados", afirmó en Café de la Política, por HUARPE TV. Recordó que en el Foro formalizaron dos planteos ante la Corte. "Planteamos la reforma del Consejo de la Magistratura a través del reglamento del Consejo e inclusive planteamos la iniciativa legislativa en una reforma de la ley", explicó.

El primer eje propone un concurso de antecedentes y oposición, con puntajes definidos y exámenes anónimos. "Bastaría con una reforma del reglamento en cuanto a dar un verdadero concurso de antecedentes de oposición, mejor si es anónimo, dar un puntaje", sostuvo. Planteó una evaluación de 100 puntos, con 40 destinados al examen técnico.

Pidió que las pruebas contemplen la especialidad del fuero al que aspira cada postulante. "Hemos visto que se presentan gente que ha trabajado siempre en el fuero penal para ser camarista civil", cuestionó. También propuso incluir casos concretos y publicar los resultados para que "la sociedad pueda ver cómo fue el examen, ese puntaje".

El segundo eje apunta a los antecedentes. Planteó "una ponderación igualitaria para el abogado litigante que ha construido su trayectoria fuera de tribunales". Además, pidió que cualquier ciudadano pueda presentar impugnaciones y no solamente los postulantes. "Nadie se va a impugnar", advirtió.

El tercer eje apunta a las entrevistas personales. Propuso que sean videograbadas y tengan una valoración de 20 puntos. "Hay cuestiones como la honorabilidad, como el don de gente, como la posibilidad, la capacidad de resolver conflictos", argumentó. También reclamó que la comunidad conozca las preguntas, las respuestas y los fundamentos de cada consejero para asignar el puntaje.

El cuarto cambio es habilitar la recusación con causa de los integrantes del Consejo. "Hoy solamente se inhiben o se excusan, pero si hay motivos fundados para recusar, debería haber", afirmó.

Sostuvo que estos cambios pueden aprobarse desde el organismo. "Por tres miembros puede decidir la modificación del reglamento", indicó. Sin embargo, consideró necesaria una reforma legislativa para fijar incompatibilidades a quienes representen a los abogados mientras ocupen cargos públicos de confianza. "No podemos tener una Justicia independiente si no garantizamos una independencia en el órgano que tiene que seleccionar a los ternados", remarcó.

El objetivo, dijo, es "republicanizar" el Consejo. "Hay que trabajar en los procedimientos más que en las personas", afirmó. También aclaró que sus propuestas no son nuevas: "Lo que estoy proponiendo ahora no es una cosa nueva, no es una cosa de campaña, es algo que ya lo hemos planteado".

Sobre la Lista 1, dijo que es un espacio opositor de distintos sectores. "Somos una confluencia de fuerzas. Donde hay abogados que militan, hay abogados que no militan. Yo no tengo afiliación partidaria, nunca la tuve", aclaró. "Yo siempre dije que iba a priorizar la abogacía litigante y que tenía capacidad de trabajar en consensos y en un espacio plural con colegas, independientemente de los colores partidarios", señaló.

Textuales

Sofía Lloveras / Candidata al Consejo de la Magistratura