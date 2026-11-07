Lo acusaron de abusar a su hijastra de 8 años y le dieron un mes de cárcel

El juez Gerardo Javier Fernández Caussi ordenó un mes de prisión preventiva para un sanjuanino acusado de abusar de su hijastra de 8 años, tras una audiencia de formalización impulsada por la fiscal Ingrid Schott y la ayudante fiscal Laura Maldonado. La representante legal del acusado fue la abogada María Filomena Noriega.

Durante la audiencia formal, el Ministerio Público Fiscal imputó al hombre por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado. Los hechos salieron a la luz cuando la madre de la niña radicó la denuncia formal, luego de que la pequeña le relatara los vejámenes a los que presuntamente era sometida por su padrastro.

De acuerdo con la investigación preliminar presentada por el equipo fiscal, los abusos no constituyeron episodios aislados. El imputado aprovechaba los momentos en los que quedaba al cuidado exclusivo de la menor, coincidiendo con los horarios en los que su pareja salía del hogar para cumplir sus obligaciones laborales.

Frente a la gravedad del caso, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de cuatro meses de prisión preventiva para evitar riesgos procesales. En contraposición, la abogada defensora requirió que el imputado afrontara la causa penal en libertad bajo reglas de conducta, pero la solicitud fue rechazada de manera concluyente por el magistrado.

El juez fijó el plazo de un mes de detención cautelar para el sospechoso mientras la causa continúa en la Unidad Fiscal de Investigación ANIVI. Entre los procedimientos clave pendientes para el avance de la causa, la Fiscalía pidió la realización de la declaración de la niña mediante el sistema de Cámara Gesell.