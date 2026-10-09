Lo acusaron de abuso, echó a su abogado en pleno juicio y lo condenaron a 11 años

Los jueces Federico Rodríguez, Matías Parrón y Mabel Moya condenaron a un hombre sanjuanino a la pena unificada de 11 años de prisión por el abuso sexual de sus sobrinas. El tribunal colegiado actuó en la causa investigada por la fiscal Valentina Bucciarelli y la ayudante fiscal Luciana Fasoli, pertenecientes a la UFI ANIVI. El proceso judicial finalizó este viernes tras vivirse un momento inusual antes de la etapa de alegatos finales por una decisión del acusado.

El imputado rechazó ser representado por el defensor oficial Salinas manifestando ante los magistrados que nunca pregunta nada y no hizo nada por defenderme. Ante el reproche, el letrado debió inhibirse de continuar en la causa y el tribunal designó de inmediato a la defensora oficial Sandra Leveque. Los jueces otorgaron un tiempo para que la abogada estudie el expediente contrarreloj, bajo la condición de que el debate no retrotraería sus etapas previas.

La fiscalía solicitó una pena de 20 años de prisión por la gravedad de los hechos denunciados contra las dos menores. La defensora Leveque pidió la absolución pero centró su estrategia en desestimar el agravante de la guarda sobre las víctimas. El tribunal declaró al acusado culpable de abuso sexual simple reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real, pero lo absolvió por corrupción de menores y retiró el agravante planteado.

La quita del agravante redujo la escala penal aplicable a un rango entre 4 y 14 años de prisión. Por los hechos juzgados, los magistrados le impusieron una pena de 8 años de prisión. Como el individuo registraba una condena previa de 3 años de prisión en suspenso por otro delito sexual contra una pariente, el tribunal revocó la condicionalidad y fijó la pena única en 11 años de cárcel de cumplimiento efectivo.