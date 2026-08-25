Lo condenaron a ocho años de cárcel tras violar y embarazar a su prima

Un acuerdo judicial en San Juan culminó con una condena de ocho años de prisión efectiva para un hombre que abusó sexualmente de su prima de 18 años, provocándole un embarazo que luego fue interrumpido legalmente. La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado bajo la conducción del juez Pablo León, quien homologó el pacto entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal después de que el acusado admitiera su culpabilidad.

La causa se resolvió con celeridad, alcanzando una definición judicial aproximadamente cuatro meses y medio después de la denuncia que inició el proceso. Durante la etapa de investigación, la frase "la abusó y le quitó la virginidad" describió la gravedad del hecho denunciado. Aunque el imputado, identificado con las iniciales A.D.B., argumentó en un tramo de la causa que la relación sexual "había sido consentida", las pruebas científicas desacreditaron su versión.

El elemento fundamental del legajo fue un cotejo de ADN de alta compatibilidad genética obtenido de las muestras incorporadas. Además, los peritos corroboraron que la línea de tiempo coincidía con el suceso, ocurrido el 25 de enero de este año en un sector de una vivienda donde se desarrollaba una celebración familiar.

La víctima, que recién cumplía los 18 años, sufrió un fuerte impacto psicológico diagnosticado como estrés postraumático, lo que motivó a la fiscalía a solicitar una pena de ocho años, superando el piso mínimo legal de seis años establecido para este tipo de delitos.

La jornada de resolución en los tribunales locales estuvo marcada por momentos de tensión extrema. El acusado, detenido desde el mes de abril, rehusó inicialmente ser trasladado para la audiencia presencial. Ante esta situación, las autoridades ordenaron la intervención de la fuerza pública para trasladarlo y asegurar su comparecencia mediante videoconferencia. Finalmente, al notificarse el veredicto, la madre de la joven sufrió una descompensación física debido a los detalles expuestos y requirió asistencia médica de urgencia en el mismo edificio judicial.