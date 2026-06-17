Lo condenaron por pornografía infantil y ahora irá juicio por acoso a menores

La justicia de San Juan avanza en una investigación penal contra José Eduardo Oyola, un electricista del automotor de 35 años residente en Campo Afuera, Albardón. El hombre, que ya cuenta con una condena previa dictada en 2025 de tres años de prisión condicional por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, enfrenta ahora nuevos cargos por presunto acoso a través de plataformas digitales contra cuatro niñas.

La defensora de Oyola, al ser consultada sobre la situación procesal, sostuvo que "su cliente niega conocer que las personas con las que mantenía contacto a través de redes sociales fueran menores".

Según el planteamiento legal de los abogados Claudio Vera y María Filomena Noriega, "el caso deberá resolverse en la instancia de juicio, donde se debatirá si el acusado tenía o no conocimiento de la edad de las presuntas víctimas al momento de los hechos".

El expediente se originó en mayo tras recibir cuatro reportes del National Center for Missing and Exploited Children que alertaron a la UFI Delitos Informáticos y Estafas. De acuerdo con las fuentes del caso, el sospechoso habría utilizado identidades falsas bajo los nombres de Cristian Sancho y Elvibora2 para vincularse con las menores. Dos de las víctimas son adolescentes sanjuaninas de 13 años, mientras que las restantes residen en México y El Salvador.

El fiscal Guillermo Heredia coordinó las primeras medidas que incluyeron el allanamiento de la vivienda del imputado ordenado por el juez Roberto Montilla. Durante el procedimiento policial se incautaron teléfonos celulares y diversos soportes informáticos que están siendo sometidos a peritajes técnicos.

Aunque el acusado permanece en libertad y se puso a disposición de las autoridades, la fiscalía evalúa solicitar su detención durante la formalización de la causa. En caso de recibir una nueva sentencia, el electricista deberá cumplir la pena de manera efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.