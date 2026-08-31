Lo condenaron sin cárcel por pedir fotos íntimas a un menor por Instagram

NOTA DEL EDITOR Importante Por resguardo de los menores y teniendo en cuenta la sensibilidad de los delitos investigados, este medio decidió no publicar la identidad de las víctimas.

Un hombre fue condenado este lunes en un juicio abreviado por grooming y por la tenencia de representaciones sexuales de menores de 13 años. La pena acordada fue de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional, además del cumplimiento de las reglas de conducta previstas en el artículo 27 bis del Código Penal.

De acuerdo con lo informado tras la audiencia, la investigación se originó a partir de reportes recibidos por el Ministerio Público Fiscal. Durante la Investigación Penal Preparatoria se logró determinar la participación del ahora condenado en dos hechos diferentes.

Uno de ellos está relacionado con una causa de grooming. Según se estableció durante la investigación, el hombre utilizó plataformas y redes sociales, entre ellas Instagram, para comunicarse con un menor de 16 años e intentar influenciarlo para que le enviara representaciones sexuales o imágenes íntimas.

La víctima, afortunadamente, nunca accedió a los pedidos. Sin embargo, la conducta atribuida al acusado fue suficiente para configurar el delito de grooming y permitir el avance de la investigación penal.

El segundo hecho surgió a partir de otro reporte recibido por el Ministerio Público Fiscal. A través de la investigación y de la vinculación con un teléfono celular, se logró establecer que el condenado había subido a la nube material que contenía representaciones sexuales de menores.

Luego del análisis de las imágenes y videos, se determinó que parte del contenido correspondía a menores de 13 años, circunstancia que agravó la situación judicial.

Las autoridades explicaron que cada vez que se recibe este tipo de reportes se realiza un exhaustivo análisis del material para determinar diferentes circunstancias, entre ellas si se trata de contenido de producción propia o si existen elementos que permitan identificar a las víctimas o establecer el origen de las imágenes.

También intervienen especialistas y médicos legistas para determinar la edad probable de los menores que aparecen en el material y establecer, de esa manera, si corresponde la aplicación de agravantes.

En este caso, no se pudo determinar que las imágenes hubieran sido producidas por el condenado ni que las víctimas fueran menores residentes en San Juan. Tampoco se logró establecer cuál era el destino final que pretendía darle al contenido que había sido almacenado en la nube, aunque se determinó que tenía acceso a ese material.

Finalmente, teniendo en cuenta que se trataba de dos delitos en concurso real —grooming y tenencia de representaciones sexuales de menores de 13 años— las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado.

De esta manera, el hombre reconoció su responsabilidad en los hechos investigados y recibió una pena de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional, además de quedar sujeto al cumplimiento de las reglas de conducta establecidas por la Justicia.