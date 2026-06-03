Lo condenaron tras golpear y amenazar de muerte a su sobrina de Chimbas

La convivencia en el barrio Los Cardos se vio quebrada por un violento enfrentamiento que terminó con un hombre de 35 años condenado. El conflicto se originó el 26 de mayo cerca de las 19 horas, cuando una joven regresó a su casa y su hermana le contó que le faltaba un buzo verde con capucha.

Tras revisar sus pertenencias y notar otras ausencias, la víctima fue al departamento de su tío, de apellido González, para pedirle explicaciones por problemas similares previos.

La situación se descontroló rápidamente entre insultos. Aunque la joven intentó alejarse, el hombre la persiguió hasta el patio de la vivienda familiar. Allí, sin mediar palabra, le propinó un golpe de puño en el sector izquierdo del rostro.

El nivel de agresividad escaló cuando González ingresó a la casa de su propia madre y lanzó una fuerte amenaza contra su sobrina diciendo "Te la voy a matar a la pendeja esa" mientras revoleaba la prenda que había generado la disputa.

Tras el aviso al 911, los efectivos llegaron al lugar, pero el sospechoso ya se había retirado. Lograron localizarlo en las cercanías, donde intentó escapar antes de ser atrapado a los pocos metros.

El arresto no fue sencillo ya que varios vecinos lanzaron piedras contra los policías y los vehículos, impidiendo que el personal de Criminalística realizara las pericias y fotos en el lugar. Por seguridad, se trasladaron las actuaciones a la Unidad Operativa Centenario.

La víctima fue examinada por un médico en la UFI CAVIG, donde se constataron las lesiones. Finalmente, bajo el Sistema de Flagrancia y con la intervención de los fiscales Francisco Micheltorena y Cristian Gerarduzzi, junto al ayudante Martín Morando, el agresor recibió una pena de dos meses de prisión en suspenso por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.