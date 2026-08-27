El caso de Gabriel Alejandro Balmaceda Rufino sumó este jueves un nuevo e inesperado capítulo en Tribunales. El imputado, que había recuperado la libertad luego de comprometerse a reparar económicamente a los damnificados por una serie de presuntas estafas, debía presentarse hoy a una audiencia clave para homologar el acuerdo. Sin embargo, llegó aproximadamente diez minutos tarde y, según se informó, sin haber avisado previamente, por lo que terminó nuevamente detenido.

La audiencia había sido fijada con el objetivo de avanzar en la homologación del acuerdo alcanzado en el marco de la causa. Balmaceda debía cumplir con la obligación de presentarse en el horario establecido, pero su ausencia inicial generó que se adoptara una medida en su contra.

Ante la falta de presentación en tiempo y forma, el imputado fue declarado en rebeldía. Poco después llegó a Tribunales, pero para ese momento la situación procesal ya había cambiado y quedó detenido a disposición de la Justicia.

Ahora Balmaceda permanecerá privado de su libertad hasta que se reprograme la audiencia en la que estaba previsto analizar y homologar el acuerdo.

La situación resulta particularmente llamativa porque Balmaceda había conseguido recientemente recuperar la libertad después de permanecer detenido en el marco de una investigación por varias presuntas estafas. La acusación está vinculada con la compra de motocicletas mediante cheques sin fondos, operaciones que habrían provocado un perjuicio económico de alrededor de 15 millones de pesos a distintos damnificados.

La defensa había planteado alternativas para evitar que continuara detenido y, entre ellas, se había comprometido a avanzar en la devolución del dinero a las personas afectadas. Ese planteo permitió que el imputado recuperara la libertad y que la causa avanzara hacia una posible solución mediante la reparación económica.

Pero este jueves, cuando todo parecía encaminado hacia la formalización de ese acuerdo, ocurrió lo inesperado. Balmaceda no estuvo presente a la hora indicada y recién apareció unos diez minutos después, sin haber comunicado previamente que tendría una demora.

El episodio terminó provocando exactamente el efecto contrario al que podía esperarse: el hombre que había recuperado la libertad volvió a quedar preso.

La audiencia deberá ser reprogramada y será entonces cuando las partes vuelvan a presentarse ante la Justicia para intentar concretar la homologación del acuerdo. Hasta ese momento, Balmaceda permanecerá detenido.

Así, una causa que parecía encaminarse hacia una salida mediante la reparación del perjuicio volvió a complicarse por un incumplimiento que terminó teniendo una consecuencia inmediata: una nueva declaración de rebeldía y el regreso a prisión.