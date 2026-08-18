Lo maniataron y le robaron $70.000, carne y una balanza: un detenido

La investigación por un violento robo ocurrido en una tienda de chacinados de Santa Lucía tuvo un avance importante luego de que la Policía lograra detener a uno de los presuntos integrantes de la banda y recuperar en su domicilio elementos que habían sido sustraídos del comercio.

El sospechoso fue detenido el viernes y el pasado lunes, en una audiencia realizada a primera hora de la mañana, la Justicia resolvió que permanezca detenido con prisión preventiva durante dos meses, mientras la investigación penal preparatoria se extenderá por siete meses.

El hecho ocurrió el día 13, cuando el propietario del comercio se encontraba trabajando y atendió a dos hombres que ingresaron al local con el supuesto objetivo de realizar una compra. Según la reconstrucción expuesta durante la audiencia, los sujetos se trasladaron hacia la zona de la cámara y, cuando regresaron, amenazaron al comerciante y le exigieron dinero.

En medio del asalto, los delincuentes se apoderaron de aproximadamente $70.000, una balanza y distintos productos cárnicos. Además, maniataron al propietario antes de escapar del lugar.

A partir de la investigación policial se logró identificar a uno de los presuntos autores. Los pesquisas realizaron un allanamiento en su domicilio y allí encontraron elementos que habían sido robados de la tienda de chacinados, por lo que procedieron a su secuestro y quedaron bajo custodia judicial.

Pero la investigación permitió además establecer otra conexión. El vehículo que habría sido utilizado durante el robo al comercio fue relacionado con otro delito cometido en Médano de Oro. El rodado fue secuestrado y quedó a disposición de la Policía.

Buscan identificar al resto de los integrantes

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la investigación continúa para determinar la participación de otras personas que podrían estar vinculadas con los hechos. Por el momento, el detenido es uno de los sospechosos identificados y permanece bajo prisión preventiva.

Los investigadores trabajan sobre distintas evidencias reunidas durante los procedimientos y, fundamentalmente, sobre la información aportada por el personal policial que intervino en la pesquisa.

La Fiscalía destacó además la articulación permanente con la Policía para avanzar en la identificación de los responsables. El objetivo ahora es establecer quiénes fueron los restantes integrantes del grupo que ingresó al comercio y determinar su eventual participación tanto en el robo de Santa Lucía como en el hecho ocurrido en Médano de Oro.

Mientras tanto, el acusado continuará detenido durante los próximos dos meses por orden judicial, en el marco de una investigación que tendrá un plazo de siete meses para reunir nuevas pruebas y definir la situación procesal de todos los involucrados.