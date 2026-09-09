Los 1.000 días de Milei: cede la caída de imagen, sigue la polarización y surgen nuevos liderazgos

Al cumplir los mil días de gestión, la valoración del gobierno de Javier Milei en la opinión pública ingresó en una meseta, tras haber atravesado su momento de mayor exigencia en abril de este año. Así lo revela la medición correspondiente a agosto de 2026 del monitoreo Humor Social y Político Nacional, que lleva a cabo la consultora D'Alessio IROL y Berensztein, y al que tuvo acceso DIARIO HUARPE.

En la consulta actual, la desaprobación hacia la conducción del Poder Ejecutivo se posiciona en un 58%, mientras que la adhesión positiva alcanza el 40% a nivel nacional. La percepción sobre el desempeño oficial continúa fuertemente ligada al comportamiento electoral de las pasadas legislativas de 2025: entre quienes respaldaron a La Libertad Avanza, la aprobación se ubica en un 85% —con opiniones desfavorables reducidas al 13%—, mientras que el electorado identificado con Fuerza Patria mantiene un cuestionamiento casi absoluto, donde el 98% evalúa la gestión de forma negativa y tan solo un 2% expresa una mirada favorable.

Principales preocupaciones argentinas

Al analizar la agenda de inquietudes, el costo de las tarifas de los servicios públicos se consolida en el primer lugar de las menciones múltiples con un 60%, mientras que en el otro extremo del listado general, los aumentos en el transporte y los combustibles, junto con la inflación, cierran la nómina de preocupaciones acumulando un 43% cada uno. Las prioridades cambian marcadamente según la afinidad política.

En el electorado afín a La Libertad Avanza, la inseguridad encabeza las demandas con un 71%, ubicándose en el último lugar de su lista la percepción de actos de corrupción denunciados en la actual gestión con un 30%. Por su parte, los votantes de Fuerza Patria ubican el valor de las tarifas en el primer puesto con un 84%, cerrando sus principales reclamos con la imposibilidad de generar capacidad de ahorro, que registra un 62%.

El examen sobre la imagen pública de los dirigentes expone un contexto de saldos desfavorables. La notable excepción es el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, quien encabeza el ranking nacional al ser el único con balance neto positivo, alcanzando un 45% de imagen positiva frente a un 44% de apreciación negativa.

En el fondo de la tabla de posiciones, las evaluaciones con menor respaldo corresponden al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, que registra un 27% de aprobación y 66% de rechazo; la vicepresidenta Victoria Villarruel, con 24% positiva y 67% negativa; y el senador Martín Lousteau, quien cierra el listado con el balance más desfavorable al obtener un 19% de imagen positiva frente a un 71% de valoración negativa.

Finalmente, el estudio profundiza en el impacto del juego online y el sobreendeudamiento familiar. En la cima de la tabla general sobre cercanía con este problema, la mitad de la población (50%) señala que no conoce ningún caso de endeudamiento, mientras que en el último peldaño, apenas un 1% reconoce abiertamente que en su propio hogar algún integrante se endeudó o dejó de saldar gastos básicos a causa de esta práctica.

Apuestas online y endeudamiento

Al observar la segmentación por Nivel Socioeconómico, en el sector Medio Alto la opción mayoritaria sigue siendo no conocer casos con un 45%, ubicándose en el último lugar la existencia de familiares afectados con un 3%. En el Nivel Medio, el desconocimiento lidera con un 49% y la afectación directa en el propio hogar cierra con el 1%. Por último, en el Nivel Medio Bajo, el 60% afirma no conocer ningún caso, finalizando el desglose con un 2% que conoce a familiares endeudados por apuestas.

Respecto de los aspectos metodológicos del estudio, el trabajo de campo fue realizado entre el 28 y el 30 de agosto de 2026 por las firmas consultoras D'Alessio IROL y Berensztein. Se aplicó una encuesta online administrada con cuestionario cerrado y estructurado sobre una muestra alcanzada de 800 casos efectivos, representativos del universo de estudio compuesto por la población general mayor de 18 años residente en la República Argentina.

Vale mencionar que el horizonte económico revelado, así como las comparativas de situaciones personales con años anteriores, no son aplicables a provincias como San Juan, donde la minería y el anuncio de nuevas inversiones encienden una cuota de esperanza y buenas expectativas que no se pueden traspolar linealmente a otras regiones del país.