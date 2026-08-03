El mercado automotor argentino cerró julio con un nuevo ranking de los vehículos 0 kilómetro más vendidos. Aunque el mes estuvo marcado por una fuerte caída de los patentamientos respecto del mismo período del año pasado, algunos modelos mantuvieron su liderazgo y otros sorprendieron al ganar posiciones.

Una vez más, la Toyota Hilux se quedó con el primer puesto, consolidándose como el vehículo más elegido por los argentinos. Detrás se ubicó la Ford Ranger, mientras que el podio lo completó el Fiat Cronos, que continúa siendo uno de los autos de producción nacional con mejor desempeño comercial.

El ranking de los 10 autos más vendidos en julio

Toyota Hilux Ford Ranger Fiat Cronos Ford Territory Peugeot 2008 Volkswagen Tera Peugeot 208 Volkswagen Amarok Toyota Yaris Chevrolet Tracker

El listado refleja el crecimiento de las pickups y los SUV dentro del mercado argentino, con modelos que continúan ganando terreno frente a los tradicionales hatchbacks y sedanes. También se destaca la presencia de vehículos importados, que este año incrementaron su participación gracias a una mayor oferta y a cambios en las condiciones del mercado.

En paralelo, julio cerró con una baja interanual cercana al 30% en los patentamientos de vehículos 0 km, aunque desde el sector sostienen que la evolución del mercado dependerá de factores como la estabilidad económica, la disponibilidad de financiamiento y la oferta de nuevos modelos durante el segundo semestre.