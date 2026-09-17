El último informe de patentamientos de ACARA permitió identificar los autos más vendidos del país y también comparar cuánto valor conservan al momento de una reventa. El análisis compara el precio actual de entrada de gama con el valor de unidades modelo 2023.

Las cifras muestran diferencias entre pick ups, SUV y vehículos chicos. Entre los modelos analizados, la Toyota Hilux registra una retención estimada de entre 75% y 81%, con un valor 0km de $49.325.000 y usados 2023 entre $37 millones y $40 millones.

Los valores de las pick ups

La Ford Ranger tiene un precio 0km de $48.414.560 y unidades 2023 entre $33 millones y $36 millones, con una retención estimada de 68% a 74%. La Volkswagen Amarok, en tanto, figura con un precio 0km de $52.449.100 y usados 2023 entre $31 millones y $34 millones.

En el segmento SUV, la Ford Territory registra una retención estimada de entre 72% y 78%, mientras que el Toyota Yaris se ubica entre 62% y 67%. Sus valores de entrada de gama son de $48.861.930 y $39.666.000, respectivamente.

Los autos chicos

El Fiat Cronos tiene un valor 0km de $35.100.000 y unidades 2023 entre $22 millones y $24 millones, con una retención estimada de 63% a 68%. En el Peugeot 208, el precio 0km informado es de $34.960.000 y los usados 2023 se ubican entre $19,5 millones y $21,5 millones.

El Chevrolet Onix aparece con un valor 0km de $32.782.900 y usados 2023 entre $19 millones y $21 millones. En tanto, el Toyota Yaris Cross y el Volkswagen Tera no tienen una referencia comparable de 2023 porque fueron lanzados en 2026 y 2025, respectivamente.