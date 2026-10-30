El desayuno puede convertirse en un aliado para cuidar la salud intestinal y favorecer el funcionamiento del sistema digestivo. La elección de alimentos ricos en fibra, proteínas y grasas saludables contribuye a mantener una alimentación equilibrada y puede beneficiar a la microbiota, el conjunto de microorganismos que habitan en el intestino.

Según publicó Infobae, la especialista en nutrición intestinal y hormonal Sarah Eisen compartió con la revista ELLE cuatro propuestas de desayunos que combinan ingredientes naturales y pueden incorporarse a la rutina diaria.

La profesional destacó la importancia de incluir diferentes grupos de alimentos, especialmente frutas, semillas, cereales integrales y fuentes de proteínas. Además, señaló que no existe una única preparación ideal, sino que la clave está en mantener una alimentación variada y adaptada a las necesidades individuales.

Los cuatro desayunos recomendados

1. Avena con semillas y frutas

Una preparación con avena, chía, lino molido y semillas de girasol o calabaza. Se cocina con agua o leche y se puede complementar con yogur, canela, frutas de estación y crema de almendras. Aporta fibra y grasas de origen vegetal.

2. Batido de arándanos y semillas

Combina arándanos congelados, coliflor, tahini (pasta de sésamo), chía, lino molido y cacao puro. Los ingredientes se mezclan con leche o bebida vegetal. La receta original también incluye proteína en polvo.

3. Tostadas con queso y mermelada casera

La propuesta incluye pan de espelta, requesón y una mermelada preparada con arándanos, semillas de chía, lima, canela y una pequeña cantidad de miel. Combina proteínas y fibra, con menor necesidad de agregar azúcar refinada.

4. Tortilla con queso y kiwi

Para quienes prefieren un desayuno salado, la especialista propone una tortilla de huevo con queso feta y especias, acompañada con pan de masa madre tostado y kiwi amarillo. Los huevos aportan proteínas y el kiwi contiene vitamina C.

Por qué la fibra es importante para el intestino

La Organización Mundial de Gastroenterología destaca que la fibra presente en frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y semillas contribuye al funcionamiento digestivo y puede influir favorablemente en la microbiota intestinal.

Sin embargo, los especialistas advierten que aumentar su consumo de manera repentina puede provocar gases, hinchazón y molestias abdominales. Por eso, recomiendan incorporarla progresivamente y acompañarla con una hidratación adecuada.

También señalan que no todos los productos comercializados como probióticos tienen beneficios comprobados. La respuesta del organismo depende de cada persona, por lo que ante molestias digestivas persistentes es importante consultar con un profesional de la salud.

De esta manera, las cuatro alternativas representan diferentes formas de sumar nutrientes al desayuno, sin necesidad de seguir dietas estrictas ni depender de productos específicos.