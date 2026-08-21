El Poder Judicial de San Juan avanzó este jueves con la licitación destinada a equipar con mobiliario la primera etapa del edificio 9 de Julio. Durante la mañana se realizó en Tribunales la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 10/2026, correspondiente al expediente N° 166.193, que contempla un presupuesto oficial de $55 millones.

A la convocatoria se presentaron Mathieu Guillot y Olga Inés Dohmen, cuyas propuestas fueron consideradas válidas por la Mesa de Apertura de Ofertas. De esta manera, ninguna de las ofertas fue rechazada en esta primera instancia y ambas continuarán en el proceso de evaluación.

La contratación tiene como objetivo la provisión y armado en el lugar de muebles a medida destinados a equipar la primera etapa del edificio 9 de Julio. Se trata de una licitación que contempla no solamente la entrega del mobiliario, sino también su armado e instalación en el edificio.

Entre los oferentes aparece Mathieu Guillot, quien tiene asiento en el departamento de Santa Lucía. De acuerdo con los antecedentes relevados, no registra una participación significativa en grandes procesos licitatorios del Estado, por lo que esta convocatoria representa una oportunidad de importancia dentro de su actividad como proveedor.

En la otra vereda se encuentra Olga Inés Dohmen, una oferente con una trayectoria más extensa como proveedora del Estado y con antecedentes de participación en distintos procesos de contratación pública. Por ejemplo, en 2024 figuró entre los oferentes de una licitación del Ministerio de Educación de San Juan para la adquisición de artículos de limpieza, en una convocatoria cuyo presupuesto superaba los $448 millones.

La apertura de sobres concretada este jueves no implica todavía la adjudicación. A partir de ahora comenzará el análisis de las propuestas presentadas, que deberán ser evaluadas de acuerdo con las condiciones administrativas, técnicas y económicas establecidas en los pliegos.

Según fuentes calificadas consultadas, el proceso para definir cuál de los dos oferentes será finalmente adjudicado demandaría aproximadamente 30 días. Recién después de completar esa evaluación se conocerá quién tendrá a su cargo la provisión y el armado del mobiliario.

La licitación establece además que los muebles deberán ser realizados a medida, de acuerdo con las especificaciones técnicas elaboradas por el Poder Judicial. El objetivo final es avanzar con el equipamiento necesario para poner en condiciones de funcionamiento la primera etapa del edificio 9 de Julio.

Así, con los dos oferentes habilitados para continuar en carrera, se inicia ahora la etapa de evaluación que definirá quién se quedará con una contratación cuyo presupuesto oficial asciende a $55 millones.