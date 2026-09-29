El mapa sindical de San Juan todavía no terminó de acomodarse. Después de la elección de la CGT provincial, que dejó a Eduardo Cabello al frente con el respaldo de 54 gremios mediante una lista de unidad, ahora se abre una nueva disputa por la conducción de otra central obrera. La CTA de los Trabajadores elegirá autoridades el 3 de noviembre y tendrá un nuevo secretario general, ya que Sergio Calderón dejará el cargo.

Esta vez no habrá una lista única. La competencia quedó planteada entre dos sectores sindicales con perfiles diferentes: el espacio docente que encabeza Patricia Quiroga y el sector vinculado a la actividad minera que tiene como candidata a Carla Costabile. Quiroga es secretaria general de UDAP y recientemente se incorporó a la conducción nacional de Ctera, mientras que Costabile es secretaria adjunta nacional de Asijemin, el gremio de los jerárquicos mineros.

La candidatura de Quiroga está sostenida por una alianza que excede al ámbito docente. La Lista 10 reúne a UDAP junto con ATE, Sidunsj, APA, Actores y organizaciones territoriales, de acuerdo con lo informado por el sector. El armado busca sumar a distintos espacios del sindicalismo estatal, universitario y de otras actividades.

Del otro lado, Costabile llega desde Asijemin y con respaldo de un armado sindical que incluye a Ammar, Alternativa Docente y Fetia, entre otras organizaciones.

La diferencia con la reciente elección de la CGT es uno de los datos que le da relevancia al proceso. Mientras la central cegetista resolvió su conducción con una lista de unidad encabezada por Cabello, la CTA tendrá una compulsa directa entre dos espacios que buscan quedarse con la estructura provincial.

Además, la elección vuelve a poner en escena a Marcelo Mena, referente de Asijemin y dirigente que ya había tenido protagonismo en el reordenamiento del sindicalismo provincial durante la previa de la elección de la CGT. El sector había quedado también vinculado al armado de las 62 Organizaciones Peronistas, encabezado por Martín Solazzo.

Para Quiroga, el desafío será trasladar el peso de UDAP y de sus aliados hacia una central que tiene una representación más amplia que la actividad docente. Para Costabile, la apuesta pasa por consolidar el espacio de Asijemin y sumar detrás de su candidatura a organizaciones de distintos sectores sindicales.

La salida de Calderón completa el cuadro: cualquiera sea el resultado, la elección marcará un cambio en la conducción de la CTA sanjuanina. Y mientras la CGT ya resolvió su interna, esta vez serán las urnas las que definirán quién queda al frente de la central obrera el 3 de noviembre.