El Congreso se encamina hacia una de las semanas más delicadas para el Gobierno desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La continuidad política de Manuel Adorni quedó en el centro de la escena luego de la polémica generada por las inconsistencias detectadas en su declaración jurada patrimonial, un episodio que provocó cuestionamientos de la oposición y también incomodidad entre sectores que habitualmente acompañan al oficialismo.

La oposición ya formalizó un pedido de sesión especial para el próximo 23 de junio con el objetivo de tratar una moción de censura contra el jefe de Gabinete. La iniciativa fue impulsada por Unión por la Patria y cuenta además con el respaldo de legisladores de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y distintos monobloques.

Sin embargo, la atención está puesta en los bloques dialoguistas. Dirigentes de la UCR, el PRO, el MID y otros espacios aliados mantienen conversaciones para definir una postura común. Aunque varios legisladores expresaron malestar por las explicaciones brindadas por Adorni sobre el origen de parte de su patrimonio, todavía existen diferencias sobre la conveniencia de avanzar con una medida extrema como la moción de censura.

Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de habilitar primero el tratamiento del tema en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. Esa vía permitiría profundizar la investigación parlamentaria antes de una eventual definición en el recinto y aparece como una salida intermedia para los sectores que buscan evitar una confrontación directa con la Casa Rosada.

En el oficialismo reconocen que el caso generó ruido en momentos en que el Gobierno intenta avanzar con una agenda legislativa cargada de proyectos, entre ellos la reforma electoral, el denominado super-RIGI, iniciativas de desregulación económica y otros cambios institucionales considerados prioritarios. La preocupación central pasa por evitar que la controversia termine afectando los acuerdos construidos con gobernadores y bloques aliados.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei decidió sostener públicamente a Adorni y mantener el respaldo político a uno de los funcionarios más cercanos a su círculo de confianza. Paralelamente, el Gobierno busca recuperar la iniciativa con nuevas actividades en el interior del país y una intensa agenda internacional, en un intento por desplazar el foco de la controversia y volver a instalar temas de gestión.

La definición sobre el futuro político de Adorni todavía está abierta. Lo que sí parece seguro es que las próximas sesiones parlamentarias se convertirán en un termómetro clave para medir la fortaleza del oficialismo y el nivel de apoyo que conserva entre los sectores que hasta ahora acompañaron gran parte de sus iniciativas en el Congreso.