La Cámara de Diputados de San Juan designó este jueves a Rubén Eduardo Lloveras Parra, Romina Gabriela Pereyra Carta y Roberto Pablo Farina para cubrir tres vacantes en el Poder Judicial. Los nombramientos se resolvieron durante la decimotercera sesión ordinaria, en la que los candidatos impulsados por el oficialismo obtuvieron 21 votos cada uno. Las elecciones se produjeron en una semana marcada por la disputa por la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura y la renovación de espacios dentro de la estructura judicial.

El primero de los cargos definidos fue el del Tercer Juzgado de Familia, que quedó en manos de Rubén Eduardo Lloveras Parra. El abogado es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y ejerce la profesión de manera independiente desde 1992. Durante su trayectoria también tuvo participación en la administración pública provincial y en el Foro de Abogados de San Juan. Entre sus antecedentes se encuentran especializaciones en mediación y discapacidad.

Para ese puesto, el oficialismo presentó su candidatura, mientras que el interbloque peronista impulsó a María Julia Comoglio. Durante el debate, la diputada Fernanda Paredes destacó la formación académica de esta última, su experiencia de más de ocho años en el Poder Judicial, especialmente en el fuero de Familia, y su actividad docente y académica vinculada con los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La segunda designación correspondió al fuero Civil. La elegida fue Romina Gabriela Pereyra Carta, quien integró la terna junto con Paola Fernanda Cassab Bianchi y Eduardo Daniel Riveros. La abogada cuenta con antecedentes dentro de la estructura judicial sanjuanina. Entre 2016 y 2019 se desempeñó como prosecretaria judicial en el fuero Civil, con actuaciones vinculadas al Juzgado Letrado de Jáchal y al Séptimo Juzgado Civil, Comercial y Minería, según consta en distintas publicaciones del Boletín Oficial provincial.

Además, Pereyra Carta registra antecedentes en concursos del Consejo de la Magistratura. En 2021 integró una terna para cubrir el cargo del Cuarto Juzgado Civil y volvió a participar en el proceso de selección para el fuero Civil en 2026, instancia en la que finalmente fue elegida por la Cámara de Diputados. Su postulación recibió el respaldo del oficialismo y consiguió 21 votos para acceder al cargo.

El tercer puesto fue para Roberto Pablo Farina, designado como juez de la Cámara de Apelaciones de Paz. Abogado recibido en 1988 en la Universidad Nacional de Córdoba, desarrolló una extensa trayectoria en el ejercicio profesional y en distintos organismos públicos. Entre ellos, se desempeñó en el Tribunal de Tasaciones, la Caja de Jubilaciones, la Subsecretaría de Deportes y la Fiscalía de Estado, donde llegó a ocupar la dirección del área Laboral y Previsional.

Farina ingresó a la magistratura hace casi cinco años, cuando quedó al frente del Quinto Juzgado Civil. En junio de 2026 también fue elegido presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial para el período 2026-2028. Su llegada a la Cámara de Apelaciones de Paz se produce en medio de un proceso de recomposición de ese tribunal, luego de las vacantes generadas por la renuncia de Víctor Bazán por razones de salud y el fallecimiento de Luis Romero a comienzos de 2026.

Las tres designaciones se produjeron, además, en una semana marcada por movimientos en la representación institucional de la Justicia. El miércoles 25 de noviembre, los abogados matriculados participaron de las elecciones para definir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. La lista Abogacía Activa, encabezada por Franco Montes y Daniela Sánchez, se impuso con aproximadamente el 60% de los votos frente al espacio opositor.

Ese resultado le permitió al sector obtener las dos representaciones titulares de los abogados en el Consejo de la Magistratura y también imponerse en los lugares correspondientes al Jury. De esta manera, el espacio alineado con el oficialismo provincial contará con tres de los cinco integrantes del organismo, al sumar esas dos bancas a la representación que ocupa la ministra de Gobierno, Laura Palma.

El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo intervenir en los concursos, evaluar los antecedentes de los aspirantes y conformar las ternas que luego son remitidas a la Cámara de Diputados. La Legislatura es la instancia que define finalmente quiénes ocupan los cargos judiciales.

No obstante, las ternas que se votaron este jueves ya habían sido conformadas y enviadas a la Cámara antes de las elecciones del Foro de Abogados. Por lo tanto, el resultado de esos comicios no modificó las candidaturas tratadas durante la sesión, aunque sí tendrá incidencia en la futura integración del organismo y en los próximos procesos de selección de magistrados.

Así, las tres designaciones parlamentarias se concretaron en paralelo a una reconfiguración de los espacios de representación dentro de la Justicia sanjuanina, con el oficialismo consolidando apoyos en la Legislatura y una nueva mayoría en el Consejo de la Magistratura.