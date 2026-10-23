Los argentinos buscan cada vez más ofertas, descuentos y segundas marcas

El 74% de los consumidores argentinos compró con mayor cuidado productos de necesidad cotidiana durante el último año y el 50% pasó de marcas conocidas a otras más económicas. Los datos corresponden a NIQ Consumer Life Global y están incluidos como antecedente de una investigación y un período diferentes de Consumer Outlook 2027.

Además, el 54% compró más en tiendas de descuento y el 44% postergó compras hasta encontrar una oferta. En la región, el 41% cambió marcas conocidas por alternativas menos costosas.

Consumer Outlook 2027, una investigación de NielsenIQ (NIQ), relevó las perspectivas financieras, las prioridades de gasto y los comportamientos de consumidores en distintos mercados. Entre los consultados de América Latina, el 76% busca activamente fuentes adicionales de ingresos y el 40% consideraría cambiar de empleo para fortalecer su estabilidad laboral.

El estudio señala que las principales preocupaciones regionales son el aumento de los precios de los alimentos, mencionado por el 29%; el incremento de los servicios básicos, con el 19%, y una posible desaceleración económica, con el 17%.

En las decisiones de compra, el 64,1% de los consumidores latinoamericanos prefiere ahorrar cuando un producto no ofrece beneficios claramente superiores. A su vez, el 58,7% afirma que, cuando decide gastar más, busca opciones premium.

La IA también participa a la hora de comprar

La inteligencia artificial también aparece en las prácticas de consumo: el 58% de los encuestados de la región afirmó haber sido influido por recomendaciones generadas mediante IA y el 29% dijo utilizar esas herramientas para investigar o decidir qué comprar.

En Argentina, el 38% de la generación Z y el 31% de los millennials utilizó herramientas o aplicaciones de IA durante los 30 días previos a la encuesta. El dato corresponde al uso general de inteligencia artificial. En tanto, el 76% de los millennials usuarios de teléfonos móviles compró online desde el celular en ese período.

El relevamiento también consultó sobre bienestar y consumo. El 60,3% de los consumidores cree que los tratamientos GLP-1 para el control del peso y la salud metabólica influirán en las compras de alimentos, bebidas y productos de salud durante los próximos años. En América Latina, el 70,1% dijo estar dispuesto a pagar más por productos frescos sin conservantes y el 54,7%, por productos con información transparente sobre sus ingredientes o cadena de suministro.

NIQ indicó que Consumer Outlook 2027 se elaboró a partir de las opiniones de más de 21.000 consumidores en 31 mercados. La empresa señaló que la encuesta se realizó entre personas que participan regularmente en las decisiones de compra de sus hogares y que las muestras tuvieron cuotas de edad y género alineadas con datos censales de cada país.