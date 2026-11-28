Los argentinos compraron US$3.020 millones en billetes en octubre a través del mercado de cambios. Fue el segundo mayor monto mensual de 2026, detrás de julio, según el balance cambiario que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió este viernes 27 de noviembre. Cerca de 1,7 millones de personas compraron y unas 812.000 vendieron.

Las ventas de particulares sumaron US$472 millones. Al restarlas de las compras, el saldo neto de billetes fue de US$2.548 millones, unos US$77 millones más que en septiembre. La diferencia indica cuánto demandaron en conjunto los particulares por encima de los dólares que ellos mismos ofrecieron.

En términos brutos, las compras superaron en US$124 millones a las de septiembre, cuando habían llegado a US$2.896 millones. El aumento fue de alrededor del 4,3% y dejó a octubre a US$299 millones del máximo de julio, cuando los particulares compraron US$3.319 millones.

Cuántos dólares quedaron en los bancos y cuántos fueron a gastos

El Banco Central analizó en conjunto las compras netas de billetes y los giros al exterior sin fines específicos, que en octubre sumaron US$784 millones netos. Dentro de ese conjunto, estimó que unos US$1.100 millones se usaron para cubrir servicios y otros gastos corrientes, entre ellos consumos con tarjeta y débitos en cuentas.

Otros US$500 millones quedaron depositados en bancos locales, unos US$200 millones menos que en septiembre. Según el BCRA, alrededor de US$1.100 millones incrementaron la posición de activos externos de los particulares. Esa estimación ayuda a explicar por qué una parte de la demanda de billetes termina en gastos y otra queda como ahorro.

Cuando el Banco Central incorpora el resto de las operaciones de las personas, el saldo neto total de moneda extranjera llega a US$3.505 millones. Ese cálculo incluye los billetes, los giros y otros ingresos y egresos, entre ellos US$607 millones netos por servicios y gastos corrientes. Los US$3.020 millones del registro mensual corresponden específicamente a compras brutas de billetes.

En diez meses ya se superaron las compras de todo 2025

Entre enero y octubre de 2026, los particulares compraron US$26.814 millones en billetes, por encima de los US$26.392 millones de todo 2025. La comparación abarca dos períodos con condiciones distintas de acceso. En 2025, las restricciones para comprar dólares en el mercado oficial se flexibilizaron recién en abril.

Desde esa flexibilización del cepo cambiario hasta octubre de 2026, las compras brutas acumularon US$53.206 millones y las ventas totalizaron US$7.844 millones. La diferencia dejó compras netas por US$45.362 millones en todo el período. Ese saldo reúne operaciones de varios meses y con distintos destinos.

El Central también compró divisas en octubre

En paralelo a la demanda de los particulares, el BCRA compró US$1.396 millones en el mercado de cambios durante octubre. Entre los sectores que aportaron divisas se destacó el de oleaginosas y cereales, que registró ventas netas por US$2.961 millones.

Los cobros por exportaciones de bienes sumaron US$9.448 millones y los pagos por importaciones alcanzaron US$5.744 millones. Ese movimiento dejó un ingreso neto de US$3.704 millones por bienes y fue el principal aporte al superávit de US$2.200 millones en la cuenta corriente cambiaria del mes.

Las reservas internacionales cerraron octubre en US$48.565 millones, tras aumentar US$2.474 millones. El Central atribuyó la suba principalmente a dos movimientos: el aumento de las tenencias en moneda extranjera de los bancos en el BCRA y las compras de divisas que hizo la propia entidad en el mercado.