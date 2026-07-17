El fuerte temporal de nieve que afecta a la cordillera sanjuanina obligó al proyecto minero Los Azules a desmovilizar parte de su personal de manera preventiva. La empresa resolvió retirar a 37 trabajadores que se encontraban desarrollando tareas en la alta montaña, priorizando las condiciones de seguridad frente al pronóstico de intensas nevadas para los próximos días.

La medida alcanza al campamento Candadito, ubicado a 3.150 metros sobre el nivel del mar, a 54 kilómetros de la Villa Calingasta y a 79 kilómetros de Barreal, donde se ejecutan obras vinculadas al avance del proyecto cuprífero.

"Para proteger la salud y seguridad de los trabajadores, la Mesa de Contingencias Climáticas resolvió desmovilizar de manera temporal al personal que estaba realizando labores en el campamento Candadito", informó la compañía a través de un comunicado oficial.

La decisión fue tomada luego de evaluar los pronósticos meteorológicos para la zona de influencia del proyecto. Según explicó la empresa, las precipitaciones de nieve se extenderían al menos hasta el lunes por la mañana, con posibilidades de prolongarse, mientras que en el área específica del proyecto se prevén nevadas incluso hasta el viernes de la próxima semana.

Por ese motivo, se dispuso el retiro preventivo de 37 trabajadores que cumplían funciones programadas en el yacimiento, además de personal afectado a tareas de seguridad, emergencias, hotelería y salud.

Desde Los Azules aclararon que el abastecimiento del campamento estaba garantizado y que no existían inconvenientes operativos vinculados a la provisión de insumos o alimentos. Sin embargo, remarcaron que la prioridad fue minimizar los riesgos derivados de las condiciones climáticas extremas que se registran en la alta cordillera.

La empresa también informó que la interrupción de las actividades será únicamente temporal. "En cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan, el personal retomará el plan de obras que acerca al proyecto a su próxima etapa, la construcción", indicaron.

La decisión refleja el impacto que las intensas nevadas pueden tener sobre la actividad minera en plena campaña de exploración y preparación de obras, especialmente en proyectos emplazados a más de 3.000 metros de altura, donde las condiciones meteorológicas suelen modificar la planificación operativa durante el invierno.