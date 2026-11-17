El proyecto Los Azules, operado por McEwen Copper, informó la reorganización de sus actividades en la alta montaña. Las tareas que se desarrollaban desde el campamento Candadito pasarán a coordinarse desde la villa de Calingasta. La medida responde a la llegada del deshielo, que modifica las condiciones en los sectores más altos del camino de acceso. En total, 36 trabajadores serán trasladados a la cabecera departamental.

Este movimiento se da en un contexto climático complejo para la cordillera sanjuanina. Como informó DIARIO HUARPE, los proyectos de la zona sufrieron nevadas récord durante el invierno que obligaron a postergar el inicio de la temporada de trabajos mineros hasta febrero de 2027. En los últimos días, la crecida de los ríos por el deshielo ya había obligado a Glencore a desmovilizar preventivamente a 20 trabajadores de su campamento Sombreros en El Pachón, y había generado alertas por el socavamiento de caminos en la zona de Las Caletas.

Según detalló la compañía, el campamento Candadito está ubicado a 3.150 metros sobre el nivel del mar, a 54 kilómetros de Villa Calingasta y a 79 de Barreal. Sus instalaciones se encuentran en buenas condiciones, con abastecimiento asegurado de agua, alimentos y combustible, y el camino de acceso permanece operativo.

El traslado de los 36 operarios se realizará de manera planificada, en vehículos livianos y durante el día, con salida en las primeras horas de la mañana. El recorrido estará coordinado por la supervisión de Caminos y el equipo de Seguridad, que mantendrán comunicación permanente durante todo el trayecto.

Foco en la obra vial

Con esta reprogramación, Los Azules busca mantener su cronograma de trabajo y continuar avanzando hacia la etapa de construcción. Durante las próximas semanas, las tareas se concentrarán en los sectores más bajos del camino: la intervención de la alcantarilla del km 0 sobre el río Calingasta y el refuerzo de los puntos críticos entre Barrialito y el km 0.

En paralelo, avanzará la ingeniería del puente del bypass, con el objetivo de iniciar la prefabricación de sus vigas principales en la comunidad, lo que generará oportunidades de trabajo para los vecinos. Además, se reforzarán las obras de gestión hídrica en el predio que la empresa posee en Calingasta.

"Para Los Azules, la seguridad de las personas es la prioridad. Planificar cada etapa y trabajar de manera coordinada es parte de nuestra forma de desarrollar el proyecto", concluyó el comunicado oficial de la compañía.