El proyecto minero Los Azules realizó su primer monitoreo participativo de agua junto a docentes y estudiantes de la Escuela Manuel Savio de Calingasta. La actividad se desarrolló durante tres días e incluyó tareas de gabinete, trabajo de campo y análisis de laboratorio.

La iniciativa forma parte del Plan de Monitoreo Ambiental del proyecto y busca promover la transparencia, fortalecer el vínculo con las comunidades locales y generar información compartida y verificable sobre el recurso hídrico.

Cuatro puntos elegidos por la comunidad educativa

El proceso comenzó con una charla introductoria para los representantes de la comunidad educativa, que fueron elegidos por la propia escuela para participar de la actividad. Luego, se realizó una inducción sobre seguridad, técnicas de toma de muestras y utilización de los equipos de medición.

Los participantes seleccionaron cuatro puntos para realizar los muestreos: Candadito, el Canal Barrealito de Villa Calingasta, el río Los Patos y el kilómetro 101 del río San Juan. También incorporaron muestras duplicadas y blancos como controles de calidad.

De la jornada participaron dos técnicos del laboratorio ambiental oficial del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (CIPCAMI), Javier Orellano y Alejandro Domínguez. Ambos realizaron sus propias tomas de muestras para los análisis correspondientes.

Análisis de laboratorio y resultados

Después del trabajo de campo, el grupo se trasladó a la ciudad de San Juan para realizar los análisis en el laboratorio SGS. Durante todo el procedimiento, los representantes de la escuela mantuvieron las muestras bajo vigilancia y respetaron la correspondiente cadena de custodia.

Al finalizar, el laboratorio entregó a cada participante un protocolo con los resultados obtenidos. Con esa información, Los Azules elaborará un informe y convocará a los monitores y referentes de la comunidad a una reunión de interpretación técnica y social.

El encuentro se realizará en un plazo no mayor a 60 días posteriores al monitoreo. Además, toda la documentación generada quedará disponible para quienes deseen consultarla y será presentada ante la autoridad ambiental minera.