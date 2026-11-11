Las billeteras virtuales y los bancos volvieron a actualizar sus tasas de interés para cuentas remuneradas y plazos fijos, configurando un mapa financiero donde Ualá encabeza el rendimiento de las aplicaciones con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 24% bajo requisitos de operaciones, mientras que el Banco de Comercio lidera el segmento de plazos fijos tradicionales a 30 días ofreciendo un 24,25% anual.

La oferta combina alternativas con topes de saldo que varían entre los $750.000 y los $2.250.000, además de exigencias específicas como consumos mensuales o acreditación de haberes.

Sin embargo, la tasa más alta no siempre es la que rinde más sobre el total del dinero disponible. En paralelo, el plazo fijo tradicional a 30 días se mantiene como la opción de tasa fija y previsible: las entidades que mejor pagan en ese tramo se ubican entre 23% y 24,25% anual. Las tasas de las cuentas remuneradas rigen desde el 11 de noviembre, según la información que publica cada entidad.

Las billeteras y cuentas remuneradas que más pagan

Ualá: 24% TNA hasta $1.000.000, con el plan Plus 2. La tasa base es de 19% y sube a 20% para quienes acumulan $50.000 en ciertas operaciones y a 24% para quienes suman $500.000 en el mes. Quienes tienen menos de $10.000 en la cuenta no reciben remuneración.

Fiwind: 23% TNA hasta $750.000. Es una bonificación propia de la billetera, sin fecha de vigencia garantizada: puede ser modificada o discontinuada en cualquier momento.

Banco BICA (Cuenta Positiva): 22% TNA por saldos de hasta $750.000; 19% de $750.001 a $2.250.000 y 16% hasta $20.000.000. La tasa depende únicamente del saldo depositado, sin requisitos de operaciones.

Cresium: 20,59% TNA, sin tope de saldo remunerado. Exclusivo para personas jurídicas.

Carrefour Banco: 20% TNA, sin tope de saldo remunerado y con un límite de ingreso de $4.694.400 por mes.

Naranja X: 20% TNA hasta $1.000.000 en la cuenta. Los "Frascos" -que inmovilizan el dinero 7, 14 o 28 días- también pagan 20% y admiten hasta $30.000.000.

Supervielle: 14,5% TNA sin tope para clientes con Cuenta Hit IOL, y 14% para quienes tienen acreditado el sueldo, hasta $1.000.000.

Banco Nación: 14% TNA hasta $2.000.000, sólo para titulares o cotitulares de una cuenta sueldo de la cartera de consumo.

Los bancos que más pagan por plazo fijo

Banco de Comercio: 24,25% TNA.



Reba: 24% TNA.



Cocos: 24% TNA.



Banco BICA: 24% TNA.



Banco CMF: 24% TNA.



Crédito Regional: 24% TNA.



Banco Meridian: 23,75% TNA.



Banco Mariva: 23,5% TNA.



Banco Voii: 23% TNA, con monto mínimo de $25.000.



Banco del Sol: 23% TNA.







Una cuenta remunerada paga un interés sobre el saldo que el cliente deja depositado, sin necesidad de inmovilizarlo: el dinero sigue disponible para transferir, pagar con tarjeta o extraer en cualquier momento.

La diferencia central con el plazo fijo tradicional pasa por la liquidez. Mientras la cuenta remunerada permite disponer del dinero cuando el cliente quiera, el plazo fijo a 30 días exige inmovilizar el capital hasta el vencimiento y la cancelación anticipada implica resignar el rendimiento pactado.

Para el dinero que se usa a diario, la cuenta remunerada es la única opción que combina rendimiento y disponibilidad inmediata; para un ahorro que puede quedar quieto un mes, en cambio, el plazo fijo ofrece una tasa fija y previsible que en las entidades más chicas supera a la de varias billeteras.