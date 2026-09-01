Los bonos argentinos en dólares lograron revertir este martes las bajas registradas durante las jornadas previas y mostraron una recuperación en medio de un escenario internacional adverso para la deuda soberana y los mercados emergentes.

La mejora permitió que el riesgo país volviera a acercarse a los 500 puntos básicos, aunque sin lograr perforar ese nivel. Los títulos argentinos lograron así despegarse parcialmente de la tendencia global, marcada por una mayor presión sobre los rendimientos de la deuda internacional.

Los bonos se dieron vuelta

Durante la jornada, los títulos soberanos en dólares pasaron de operar en terreno negativo a registrar avances de hasta 0,8%.

Entre los papeles que encabezaron las subas aparecieron distintos bonos Globales, mientras el riesgo país recortó algunos puntos y se ubicó cerca de las 508 unidades, según la medición de J.P. Morgan.

La recuperación se produjo luego de varios días de ventas de deuda argentina y en un contexto en el que los mercados internacionales siguen atentos a la evolución de las tasas de interés y a la situación geopolítica.

Un escenario global adverso

El mercado internacional continúa bajo presión por una combinación de factores. La suba del precio del petróleo, las tensiones geopolíticas y las expectativas de políticas monetarias más restrictivas impulsaron al alza los rendimientos de los bonos soberanos en las principales economías.

Este escenario afecta especialmente a los mercados emergentes, ya que una suba de las tasas internacionales incrementa el rendimiento exigido a los países para financiarse y complica la posibilidad de reducir el riesgo país.

También subieron las acciones

La mejora no quedó limitada a los bonos. El S&P Merval avanzó durante la jornada y los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York extendieron la recuperación iniciada el lunes.

Entre las empresas que mostraron mayores avances se ubicaron compañías del sector energético y financiero, en una jornada que dejó una señal positiva para los activos argentinos.

De esta manera, el mercado local logró mejorar su desempeño pese al complejo escenario externo. La evolución del riesgo país continuará siendo una de las variables centrales para medir las expectativas sobre una eventual recuperación del acceso argentino a los mercados internacionales de crédito.