La llegada de las bajas temperaturas comenzó a mover las ventas de calefacción en San Juan y los comerciantes coinciden en una tendencia: los sanjuaninos eligen mayoritariamente equipos eléctricos por la practicidad de instalación y el uso inmediato. Aunque este año las compras comenzaron más tarde debido a que el frío se hizo esperar, las consultas crecieron en los últimos días y hoy los locales registran un importante movimiento.

Los precios varían según el tipo de equipo y la potencia. En Dismar explicaron que las alternativas eléctricas parten desde los $20.000. En Melisa Hogar indicaron que las estufas eléctricas se consiguen entre $25.000 y $80.000, mientras que los calefactores a gas de mayor tamaño comienzan alrededor de los $190.000. En Gamma, en tanto, señalaron que una estufa a gas de tres velas ronda los $64.000, una de cuatro velas cuesta cerca de $111.000 y los climatizadores arrancan desde los $150.000.

Desde Gamma, Darío aseguró que los clientes priorizan la comodidad por encima de otros factores. "Las consultas y las ventas crecieron principalmente en productos eléctricos. La gente busca una solución rápida, llega a su casa, enchufa el equipo y ya puede calefaccionar el ambiente", afirmó.

El comerciante agregó que el comportamiento de compra cambió respecto de otros inviernos. "El frío llegó más tarde que otros años y eso hizo que la gente demorara la decisión. Ahora el movimiento es muy bueno y se venden caloventores, climatizadores y distintos modelos de estufas eléctricas", sostuvo.

Compras de último momento

En Dismar también observaron un comportamiento similar entre los consumidores. Hugo explicó que las bajas temperaturas terminaron acelerando las ventas.

"Este año fue muy particular porque el frío apareció más tarde. La gente esperó hasta el último momento para comprar y, cuando decidió hacerlo, eligió mayormente equipos eléctricos como estufas halógenas, a cuarzo y caloventores", señaló.

Más movimiento que el año pasado

Desde Melisa Hogar, Santiago destacó que la temporada viene mostrando mejores resultados que la anterior. "Las ventas de calefacción vienen bastante bien y este año notamos un mayor movimiento en comparación con el invierno pasado", expresó.

Además, explicó por qué muchos clientes se inclinan por esta tecnología. "Hoy vemos que la mayoría busca equipos eléctricos por la facilidad de instalación, la versatilidad y la seguridad que ofrecen. Las estufas eléctricas tienen valores que van desde los $25.000 hasta los $80.000, mientras que los calefactores a gas arrancan alrededor de los $190.000", concluyó.