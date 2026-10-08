Los ciudadanos podrán respaldar proyectos de ley mediante firmas electrónicas a través de una nueva plataforma digital aprobada por la Cámara Nacional Electoral (CNE). La herramienta busca facilitar la participación ciudadana y permitirá reunir adhesiones para presentar iniciativas legislativas populares ante el Congreso de la Nación.

La medida fue aprobada este jueves mediante la Acordada Extraordinaria 173, firmada por los jueces Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas. El sistema se enmarca en la Ley 24.747, que reglamenta el mecanismo de iniciativa popular previsto en el artículo 39 de la Constitución Nacional.

La plataforma podrá ser utilizada por ciudadanos particulares, agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil que quieran impulsar un proyecto de ley. De esta manera, quienes promuevan una propuesta podrán sumar adhesiones digitales sin depender exclusivamente de la recolección tradicional de firmas en papel.

Sin embargo, la herramienta no habilita una votación directa para decidir si una ley se aprueba o se rechaza. Su función es reunir el respaldo ciudadano necesario para impulsar una iniciativa legislativa popular, que luego deberá seguir el procedimiento establecido por la legislación vigente.

Otro punto central es que las firmas electrónicas no reemplazarán las planillas en papel. La CNE estableció que ambos mecanismos podrán complementarse, mientras se mantienen los requisitos legales para presentar estos proyectos ante el Congreso.

La administración de la plataforma quedará bajo la órbita de la Justicia Electoral. La Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales tendrá a su cargo la operación técnica y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad, con el objetivo de garantizar la identidad de los firmantes y la integridad de cada adhesión.

La decisión llegó después de una prueba piloto autorizada en mayo de 2026. Según las verificaciones realizadas, el sistema permitió comprobar la viabilidad de vincular de manera segura la identidad de cada persona con el documento que respalda, además de preservar la autenticidad de las firmas y los datos.

La iniciativa incorpora una herramienta digital a un mecanismo de participación ciudadana que ya existe en la legislación argentina. Los requisitos para impulsar proyectos populares seguirán vigentes y la digitalización no garantiza su aprobación: una vez cumplidas las condiciones legales, las propuestas deberán ingresar al circuito parlamentario para su tratamiento.