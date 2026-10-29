La Federación Sanjuanina de Patín (FSP) concretó la entrega de computadoras a todas las instituciones provinciales de hockey sobre patines, en un acto realizado en el Club Amancay. La iniciativa se desarrolló mediante un trabajo conjunto con el Gobierno de San Juan y la Secretaría de Deporte, con el objetivo de avanzar en la digitalización de los clubes.

El Gobierno provincial entregó las computadoras a los clubes en Amancay.

Equipos para mejorar la gestión

El encuentro reunió a dirigentes de las distintas instituciones y permitió completar la distribución de equipos informáticos equipados con software específico para confeccionar planillas de partidos y otras herramientas de gestión. A diferencia de entregas anteriores, que se habían realizado de manera paulatina, en esta oportunidad se convocó a todos los clubes para que sus representantes retiraran las computadoras y las llevaran directamente a sus sedes.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán, y el vicepresidente, Daniel Kenan. La adquisición de los equipos fue posible gracias a un convenio de cooperación con el Gobierno provincial y la Secretaría de Deporte.

Autoridades presentes en el Club Amancay

La jornada contó con la participación del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, y del presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone. También estuvieron presentes el subsecretario de Deportes Federados, Martín Riveros, y el vicepresidente de la Agencia, Sebastián Barroso.

Los funcionarios fueron recibidos por el presidente del Club Amancay, Patricio Gutiérrez, anfitrión del encuentro institucional. La entrega apunta a brindar herramientas tecnológicas a las entidades deportivas para facilitar la confección de planillas y otras tareas administrativas vinculadas con la actividad.

Un paso hacia la digitalización

La distribución de computadoras completa una etapa de la iniciativa impulsada por la Federación Sanjuanina de Patín para acompañar a las instituciones provinciales. Con el respaldo del Gobierno de San Juan y la Secretaría de Deporte, los clubes incorporarán herramientas informáticas para su organización cotidiana.