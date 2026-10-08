El sistema de transporte público de la Red Tulum comenzó a recuperar su pulso habitual este jueves por la tarde, luego de que se dispusiera el cese de la medida de fuerza que mantuvo paralizada a la provincia durante dos jornadas consecutivas. Las primeras unidades ya empezaron a salir de los centros operativos para transitar nuevamente por las calles sanjuaninas.

El principio de solución al conflicto se gestó luego de intensas audiencias y de una acción judicial impulsada por el Ejecutivo provincial a través de Fiscalía de Estado, que derivó en una medida cautelar ordenando la restitución inmediata de la prestación por tratarse de un servicio esencial. Pese a que el trasfondo gremial y las discusiones salariales entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) continuarán en la mesa de negociación, la orden de garantizar la circulación permitió destrabar la salida de los coches.

Con las notificaciones formales en curso y la paulatina normalización de las frecuencias, los usuarios comenzaron a divisar las unidades operativas circulando por los corredores principales.

Desde las empresas prestatarias indicaron que la reincorporación de los choferes y la salida de los colectivos se realiza de manera escalonada, por lo que el servicio recuperará su plenitud y sus diagramas habituales de horarios en el transcurso de las próximas horas.