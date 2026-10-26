Los consejos para calmar el dolor del nervio ciático sin salir de casa

El dolor del nervio ciático resulta ser uno de los más intensos que puede sufrir una persona, afectando casi siempre la cintura, la cadera y la pierna a la vez. Sin embargo, Marisa Cortéz explica que muy pocos casos requieren cirugía o intervenciones complejas para resolverse. Quienes han sufrido un ataque de ciática lo describen de la misma manera: un dolor punzante, similar a un rayo, que recorre la nalga y baja por la pierna, o bien una molestia profunda y continua en la zona lumbar que no cede en ninguna posición.

El responsable directo de esta molestia es el nervio ciático, el cual se posiciona como el más grande del cuerpo humano. Cuando la raíz de este nervio se comprime o se irrita en la columna desencadena un dolor molesto que puede dificultar las tareas cotidianas. Si el dolor baja más allá de la rodilla y se acompaña de hormigueo o adormecimiento en los dedos del pie, es muy probable que sea ciática. Si el dolor se queda trabado en la cadera o el glúteo, suele tratarse de un problema muscular o articular.

A quiénes afecta más y qué profesiones tienen mayor riesgo

Aunque puede aparecer en cualquier momento de la vida, existen factores específicos que aumentan la probabilidad de padecer ciática.

Edades clave: La franja entre los 30 y 50 años es la más vulnerable a sufrir hernias discales, mientras que a partir de los 60 años el dolor suele asociarse al desgaste natural de las articulaciones.

¿Hombres o mujeres?: Afecta de manera similar a ambos sexos, con una ligera mayor prevalencia en hombres jóvenes o adultos. En las mujeres, el riesgo se incrementa notablemente durante el embarazo por la presión del útero y el cambio del centro de gravedad, así como tras la menopausia.

Profesiones de riesgo: Tienen mayor riesgo las personas con trabajos sedentarios que pasan muchas horas sentadas, como oficinistas o conductores, o quienes realizan esfuerzos físicos repetitivos, levantan cargas pesadas o están expuestos a la vibración constante de vehículos.

Los 3 pasos para aliviarlo en casa

La gran noticia es que la mayoría de los casos de ciática mejoran en pocas semanas sin necesidad de cirugía, con cuidados específicos. Si bien es un dolor tan fuerte que siempre nos va a llevar a consultar, lo que es muy conveniente para asegurar el diagnóstico, la School of Medicine of Harvard propone pautas concretas para tratarlo en el hogar:

Mantenerse en movimiento suave. Salvo los primeros días de descanso estricto si el dolor es agudo, lo ideal es retomar el movimiento lo antes posible. Los estiramientos suaves de caderas y parte inferior del cuerpo ayudan a que el nervio se libere y se cure. La regla del hielo y el calor:

Primeros días: Aplicar compresas de hielo en la zona lumbar durante 15 a 20 minutos por vez para reducir la inflamación y los espasmos musculares.

Luego de la primera semana: Pasar a compresas de calor. Esto estimula la circulación sanguínea, relaja los músculos y facilita los estiramientos.

Analgésicos de venta libre: Los antiinflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno que puede costar alrededor de $3000 o naproxeno con un valor cercano a $4500, pueden ofrecer alivio temporal siempre respetando las dosis indicadas.

Cuándo es necesario consultar al médico rápidamente

Aunque suele ceder por sí solo, es fundamental realizar una consulta médica de manera rápida si se presentan las siguientes situaciones:

Es la primera vez que tenés ciática y sos menor de 20 años o mayor de 55.

Sentís debilidad o pérdida de fuerza en la pierna o el pie.

El dolor viene acompañado de fiebre.

Tenés antecedentes de enfermedades como cáncer.

El movimiento incrementa en lugar de calmar la molestia.

¿Cómo prevenirlo?