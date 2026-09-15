La carne continúa siendo uno de los productos que más impacta en el presupuesto de las familias, por lo que elegir cortes alternativos puede ser una estrategia para ahorrar sin dejar de incluirla en las comidas.

Además del precio, es importante tener en cuenta qué preparación se quiere realizar, ya que algunos cortes económicos pueden rendir mejor cuando se cocinan durante varias horas o se utilizan en preparaciones con otros ingredientes.

Los cortes más convenientes

Entre las alternativas que permiten cuidar el bolsillo aparece la paleta, un corte versátil que puede utilizarse para milanesas, estofados, guisos y preparaciones al horno. Su rendimiento permite incorporarla a distintas recetas.

Otro corte que suele ser una opción económica es la tortuguita, especialmente útil para preparaciones que requieren una cocción prolongada. También puede utilizarse para hacer carne al horno o en distintas recetas caseras.

La roast beef es otra alternativa para quienes buscan reducir el gasto. Es especialmente recomendable para guisos, estofados y otras preparaciones en las que la carne se cocina lentamente y puede quedar tierna.

Para variar las comidas

La falda también aparece entre las opciones para comprar carne sin elegir los cortes más caros. Puede utilizarse en guisos y preparaciones de olla, además de ser una alternativa para determinadas recetas a la parrilla.

El osobuco es otra opción económica y rendidora. Su principal ventaja está en las cocciones largas, que permiten aprovechar el sabor y la textura del corte. Es ideal para guisos y platos de olla.

También se puede optar por la carne picada, que permite preparar hamburguesas caseras, albóndigas, rellenos, pastel de papa y otras comidas que combinan la carne con verduras, cereales o legumbres para aumentar el rendimiento.

Cómo ahorrar al comprar carne

Una de las claves para cuidar el presupuesto es no elegir siempre los cortes más conocidos o tradicionales. Comparar precios entre carnicerías y supermercados, comprar según la preparación que se realizará y aprovechar cortes económicos puede generar una diferencia importante en el gasto mensual.

Además, combinar pequeñas cantidades de carne con verduras, papas, arroz, pastas o legumbres permite preparar comidas abundantes y rendidoras sin que el costo de la carne sea el principal componente del plato.