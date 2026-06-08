A pocos días del inicio del Mundial 2026, las agencias de viajes de San Juan reconocieron que la venta de paquetes para seguir a la Selección Argentina estuvo muy por debajo de las expectativas. Aunque las consultas fueron numerosas, los elevados costos del viaje terminaron frenando gran parte de las decisiones de compra.

Desde Turismo Vittorio señalaron que el interés existió durante los meses previos al torneo, pero que fueron pocos los pasajeros que finalmente concretaron la compra.

“Vendimos solamente cinco paquetes para presenciar la fase de grupos de la Selección Argentina. La demanda estuvo muy por debajo de lo que proyectábamos para un evento de esta magnitud”, explicó Gabriela, empleada de la firma, en diálogo con DIARIO HUARPE.

La agencia también logró comercializar un único paquete familiar para acompañar a la Selección en los partidos de octavos y cuartos de final.

Según indicó, incluso la venta de entradas oficiales registró un movimiento reducido. “Contamos con un operador directo en Estados Unidos que nos permite vender tickets oficiales, pero las operaciones fueron pocas”, comentó.

El factor económico

Las agencias coinciden en que el principal obstáculo para viajar al Mundial fueron los costos que implica asistir a los partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con la información aportada por Turismo Vittorio, las entradas para algunos encuentros de la fase de grupos podían alcanzar los US$3.500 en categoría 1, mientras que un ticket para la final llegaba a US$9.200 en categorías 3 y 4.

“Hoy un vuelo ida y vuelta a Miami ronda los US$1.200. A eso hay que sumarle alojamiento, traslados internos y entradas, por lo que el presupuesto final termina siendo muy importante”, explicó Gabriela.

Además, señaló que muchos de los viajeros que adquirieron paquetes optaron por resolver por su cuenta la movilidad dentro de Estados Unidos mediante vuelos domésticos, trenes, buses o alquiler de vehículos.

Consultas sí, ventas no

Desde Conectar Viajes describieron un escenario similar. Natalia, representante de la empresa, aseguró que recibieron numerosas consultas, aunque las ventas estuvieron lejos de acompañar ese nivel de interés.

“Muchas personas se interesaron por acompañar a la Selección, pero al momento de evaluar el presupuesto decidieron no avanzar con la compra”, afirmó.

La firma ofreció distintos programas para el Mundial con alojamiento y entradas incluidas. Algunas opciones para las primeras instancias del torneo partían desde los US$2.981 por persona en habitación doble, mientras que otros paquetes alcanzaban los US$6.268, US$6.374 y US$7.233 por pasajero.

Para las etapas decisivas, los valores crecían de manera considerable. Algunos programas llegaban a US$9.343, US$9.555 e incluso US$10.944 por persona, dependiendo de la cantidad de partidos incluidos y la ubicación de las entradas.

Con ese escenario, las agencias locales coinciden en que el Mundial despertó expectativa entre los sanjuaninos, pero que el costo total del viaje terminó limitando la cantidad de personas que pudieron concretar el sueño de acompañar a la Selección Argentina en Norteamérica.