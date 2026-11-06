Los cuatro diputados nacionales del Frente de Izquierda Unidad rechazaron la invitación oficial para participar de la recepción al papa León XIV, que se realizará este domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad. Los legisladores anticiparon que no asistirán al encuentro y fundamentaron su decisión en sus diferencias religiosas, políticas e ideológicas con la Iglesia Católica y el papel que cumple en la sociedad.

La postura contrasta con la amplia convocatoria institucional que tendrá la visita del Pontífice. Mientras la mayoría de los bloques parlamentarios confirmó su presencia, los representantes de la izquierda decidieron no acompañar la ceremonia organizada para recibir al jefe de la Iglesia Católica.

Una de las voces que explicó la decisión fue la diputada nacional Romina del Plá, del Partido Obrero. La legisladora confirmó que recibió la invitación, pero descartó participar por no profesar la religión católica y por sus cuestionamientos a la institución religiosa.

"Nos invitaron, pero no vamos. No solo porque somos ateos y no profesamos la fe católica, sino porque somos enormemente críticos del rol de la Iglesia, especialmente en lo que callan que es el abuso sobre las infancias en la propia Iglesia", expresó.

Por su parte, Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, también confirmó que no estará en la recepción y cuestionó los recursos públicos que demandará la organización de los actos oficiales.

"El Papa va a ser recibido con todos los honores por Milei, Kicillof, Macri y distintas autoridades políticas. Visita que significará un enorme gasto presupuestario en actos, seguridad, hospedajes, costo que no debería ser pagado por el pueblo trabajador", sostuvo.

El diputado aclaró que su postura no implica un cuestionamiento a las creencias individuales, sino al vínculo entre las instituciones religiosas y el Estado. "Respetamos la libertad religiosa, pero consideramos que el Estado no tiene que poner un peso en su sostén. Por eso decimos 'Iglesias y Estado, asuntos separados'", manifestó.

Además, Giordano cuestionó el papel histórico de la Iglesia durante la colonización de América, al responsabilizarla por el genocidio de los pueblos originarios, y por el respaldo que, según sostuvo, brindó a los golpes de Estado en la Argentina.

El resto, confirmó su presencia

La decisión de los cuatro diputados será una excepción dentro de una convocatoria que reunirá a buena parte de la dirigencia política nacional. La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará la representación del Senado, luego de que la Cámara alta aprobara por unanimidad un pedido para que Cancillería invitara a una delegación parlamentaria.

En Unión por la Patria, el bloque que conduce José Mayans tendrá 16 de sus 22 senadores en el encuentro. El diputado Germán Martínez también confirmó su participación y destacó la importancia del mensaje que dejará León XIV para la sociedad argentina, independientemente de las creencias religiosas.

La Libertad Avanza, en cambio, tendrá asistencia perfecta. Sus 21 senadores y 95 diputados nacionales confirmaron su presencia. La delegación oficialista estará encabezada por la vicepresidenta Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También estarán representantes de otros espacios opositores, como el radical Pablo Juliano, el socialista Esteban Paulón y el democristiano Juan Brügge, quienes destacaron la relevancia institucional y los debates que plantea el Pontífice.

De esta manera, la recepción en el Palacio Libertad tendrá un amplio acompañamiento político, aunque los cuatro representantes del Frente de Izquierda optaron por mantenerse al margen y hacer explícitas sus diferencias con la Iglesia y con la participación del Estado en este tipo de acontecimientos.