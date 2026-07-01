A días del inicio de las vacaciones de invierno en San Juan, que van del 6 al 19 de julio, los departamentos alejados comienzan a mostrar distintos niveles de movimiento turístico. Iglesia aparece como el destino con mayor nivel de reservas confirmadas, con un 60% de ocupación. Detrás se ubica Calingasta, que registra un 50% para la primera semana del receso, mientras que en Valle Fértil predominan las consultas y se espera que las reservas se concreten sobre la fecha.

En ese escenario, los tres departamentos coinciden en una misma tendencia: el turista define su viaje cada vez más cerca del inicio del receso invernal, con decisiones de último momento que ganan terreno frente a la planificación anticipada.

El departamento de Iglesia lidera el movimiento turístico en la previa del receso. La secretaria de Cultura y Turismo, Fany Pernas, confirmó a DIARIO HUARPE que el destino ya alcanzó un 60% de ocupación.

La funcionaria recordó además el buen desempeño del destino durante la temporada pasada y se mostró optimista de cara a este invierno. “El año pasado nos fue muy bien y creo que este año nos va a ir bien. Iglesia es un destino muy elegido en vacaciones de invierno”, señaló.

Detrás de Iglesia se ubica Calingasta, que registra un 50% de ocupación para la primera semana de vacaciones, mientras que las semanas siguientes aún muestran niveles más bajos.

La directora de Turismo y Cultura, Emilia Bigi, explicó que el comportamiento del visitante se caracteriza por la planificación de último momento. “La primera semana de vacaciones tiene una ocupación del 50% y las demás semanas rondan el 10%. Hay muchas consultas por disponibilidad, pero el turista se está manejando con dos días de anticipación para reservar”, detalló.

En Valle Fértil, el panorama es distinto. Si bien las reservas confirmadas son bajas, desde la Dirección de Turismo aseguraron que las consultas aumentaron en los últimos días y que esperan que muchas de ellas se concreten sobre la fecha.

Así lo explicó su títular, Marcos Carrizo, quien detalló que los principales interesados provienen de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y provincias del sur del país. “Hay muchas consultas, principalmente por Ischigualasto. No hay mucho confirmado todavía”, señaló.

Carrizo agregó que esta modalidad ya se observó en temporadas anteriores y se mantiene como tendencia. “Los viajeros llegan con la información mínima del lugar y, si el destino los atrapa, prolongan la estadía”, indicó.

En los tres destinos, el comportamiento del visitante se repite: crecen las consultas y el interés por las propuestas invernales, pero la confirmación de las reservas se concreta cada vez más cerca de la fecha de viaje. Una tendencia que el sector turístico ya empieza a leer como parte del nuevo mapa de la demanda.

Actividades para el receso invernal

En paralelo al movimiento turístico, los tres departamentos preparan su agenda de actividades para las vacaciones de invierno.

En Iglesia, la programación incluye caminatas guiadas por senderos naturales como Templos del Viento, Bosquecito Encantado, Cueva del Chivato y Volcancito de Barro; circuitos culturales en Angualasto y Tudcum; visitas al Museo Luis Benedetti; recorridos de arte textil y patrimonio histórico, además de ferias gastronómicas y de emprendedores con productos regionales.

En Calingasta se destacan cabalgatas, trekking en los cerros Siete Colores y Alkázar, rafting de invierno, observación de estrellas, visitas al casco histórico, al museo arqueológico y al circuito de los templos. También se suma la Ruta del Vino, con degustaciones y propuestas gastronómicas regionales.

En Valle Fértil, el calendario comenzará el 4 y 5 de julio con el festival tradicionalista “El Caballo y el Folklore”. En Astica se realizará la primera edición del San Pedro Running, una competencia de trail running, además de la oferta permanente de Ischigualasto y los circuitos naturales del departamento.