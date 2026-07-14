Antes de ingresar formalmente a la Cámara de Diputados de San Juan, el proyecto de reforma electoral del oficialismo ya abrió su primer gran debate político. La iniciativa propone que cada partido defina, según su carta orgánica, cómo elegirá a sus candidatos —mediante internas abiertas, cerradas o por consenso—, pero establece que el financiamiento dejará de estar a cargo del Estado y será responsabilidad de cada fuerza política.

La propuesta genera coincidencias sobre la autonomía partidaria, aunque divide aguas cuando se analiza quién deberá pagar ese proceso, según pudo conocer DIARIO HUARPE. Mientras sectores cercanos al oficialismo sostienen que los ciudadanos no deben financiar las decisiones internas de los partidos, dirigentes opositores advierten que la medida puede profundizar las diferencias entre las fuerzas con mayor estructura económica y las más pequeñas.

Apoyo a que cada partido pague sus internas

Entre quienes respaldan la iniciativa se encuentra el diputado Fernando Patinella, de ADN-La Libertad Avanza. "Esto va en línea con lo que nosotros veníamos planteando. La gente dice que está bien que el Gobierno no solvente a los partidos políticos ni a los candidatos. Creo que esta es una medida necesaria", sostuvo.

En la misma línea se expresó el presidente de Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens: "Me parece bien que las internas sean hechas y financiadas por los partidos. La gente no tiene por qué pagar las decisiones de los partidos. Los partidos chicos que no hagan internas y que se pongan de acuerdo si no pueden pagarlas".

También Sergio Vallejos, de Evolución Liberal, coincidió en que cada partido debe afrontar sus propios gastos, aunque pidió habilitar mecanismos transparentes para los aportes privados. "Cualquier movimiento económico debe ser pagado por el partido y también hay que habilitar urgente la manera de que los aportes privados lleguen a los partidos y que sean blanqueados, porque si no los oficialismos hacen trampa", afirmó.

La advertencia por la desigualdad entre fuerzas

Una posición intermedia expresó el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, quien recordó que el esquema propuesto era el que existía antes de las PASO, aunque advirtió que el financiamiento puede generar desigualdades. "Hay que analizarlo porque puede poner en desventaja a las fuerzas más chicas. El financiamiento buscaba que todos los partidos tuvieran las mismas posibilidades", señaló.

Del otro lado, referentes de la oposición cuestionaron que el Estado deje de financiar las elecciones internas. El presidente del Partido Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, dijo compartir que sean los partidos quienes definan el método para seleccionar candidatos, pero rechazó que el costo recaiga exclusivamente sobre las fuerzas políticas.

"Es un error que no haya financiamiento del Gobierno porque les quita posibilidades a los partidos que no son oficialismo, que no tienen fondos para hacer una interna abierta y lograr mayor participación", sostuvo.

En la misma sintonía, el presidente del Frente Renovador, Franco Aranda, fue más tajante: "No hay que ponerle precio a la democracia. A los partidos más chicos los sacan del juego con esas medidas".

Desde el Partido de Izquierda, Cristian Jurado recordó que su espacio nunca estuvo de acuerdo con las PASO porque siempre resolvió sus candidaturas por consenso, aunque pidió esperar el texto definitivo de la reforma. "Nos gustaría ver el proyecto completo porque generalmente estas reformas las impulsa el oficialismo con una intención de favorecer sus propios objetivos políticos más que de buscar mayor transparencia", advirtió.

El debate deja al descubierto una de las principales consecuencias de la reforma. Si bien todos los partidos conservarán la libertad para definir sus candidaturas, la posibilidad de realizar internas abiertas quedará condicionada por la capacidad económica de cada fuerza, un punto que promete concentrar buena parte de la discusión cuando el proyecto llegue a la Legislatura.