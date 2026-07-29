La solicitud de juicio político contra el exvicegobernador de San Juan y actual ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, dio un nuevo paso en la Cámara de Diputados. Tras el ingreso formal del expediente, el proceso ingresó en la etapa de investigación legislativa, que contempla un plazo de 40 días para que una comisión especial analice la denuncia y emita un dictamen que luego será tratado por la Sala Acusadora.

El presidente de ese cuerpo legislativo, Juan de la Cruz Córdoba, confirmó que la presentación realizada por el abogado Nicolás Fiorentino ya fue recibida por la Legislatura y que el procedimiento continuará conforme a lo establecido por la Constitución provincial y el reglamento que rige los pedidos de juicio político.

Según explicó, el primer paso será poner el expediente en conocimiento de todos los integrantes de la Sala Acusadora y, especialmente, de los cinco diputados que integran la Comisión Investigadora. El cuerpo está conformado por los diputados peronistas Sonia Ferreyra, Mario Herrero y Marisa López, además cuenta con las legisladoras oficialistas Alejandra Leonardo y Marcela Quiroga, quienes recibirán una copia completa de la denuncia para iniciar su análisis.

Marcelo Lima, ministro de la Corte de Justicia.

A partir de ese momento comenzará a correr el plazo de 40 días previsto para la investigación. Durante ese período, la Comisión deberá estudiar la presentación, evaluar los antecedentes y elaborar un dictamen con sus conclusiones sobre la procedencia o no del planteo.

Una vez concluida esa etapa, el informe será elevado a la Sala Acusadora, cuyos integrantes deberán analizar las conclusiones de la Comisión y resolver si corresponde dar curso al pedido de juicio político o rechazar la denuncia.

En su presentación, Fiorentino solicitó la apertura del procedimiento por la causal de "falta de cumplimiento de los deberes a su cargo", contemplada en el artículo 219 de la Constitución de San Juan. La acusación sostiene que Lima debió excusarse de intervenir como presidente del Jurado de Enjuiciamiento en dos expedientes promovidos por el propio abogado contra los jueces Sergio Orlando Rodríguez, Juan Carlos Pérez y Adriana Verónica Tettamanti por presunto incumplimiento de deberes y prevaricato.

El denunciante argumentó que el ministro mantenía una relación de amistad con Rodríguez, circunstancia que, a su entender, comprometía su imparcialidad y hacía obligatorio su apartamiento. Como respaldo de esa afirmación, señaló que ambos compartieron funciones en la Municipalidad de la Capital durante la gestión de Lima como intendente, además de haber coincidido anteriormente en la Cámara de Diputados y en actividades partidarias.

No es la primera vez que Marcelo Lima enfrenta un pedido de juicio político. En 2024, el empresario y presidente de Evolución Liberal, Sergio Vallejos promovió una presentación contra el ministro de la Corte junto a Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur.

En aquella oportunidad, la Comisión Investigadora analizó la denuncia y elevó su dictamen a la Sala Acusadora. Finalmente, ese cuerpo resolvió por unanimidad rechazar los pedidos de juicio político. Ahora, la Legislatura volverá a activar el mecanismo institucional para analizar una nueva denuncia contra Lima, aunque por hechos y fundamentos distintos a los planteados en el expediente anterior.