La Fundación de la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE) prepara la 16ª edición consecutiva del Premio Mercedario, un reconocimiento que distingue a empresas de San Juan y que este año tendrá cambios en su formato. En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la Fundación ADE, Jaime Gili, destacó el esfuerzo de las empresas y explicó cómo se definieron los reconocimientos.

Gili sostuvo que los resultados reflejan “el sacrificio y el esfuerzo” de las empresas, además de la valoración que realiza la sociedad sanjuanina. En ese sentido, remarcó que las encuestas muestran “la calidad, el esfuerzo y la preocupación” de las firmas por estar presentes en distintos lugares de la provincia.

El prestigio como eje de las encuestas

Antonio De Tomasso, de IOPPS, explicó a DIARIO HUARPE que las mediciones realizadas para el Premio Mercedario fueron presenciales y que el objetivo fue determinar el prestigio de las empresas, no su popularidad. “Lo que se mide acá no es la fama o la popularidad, sino que se mide el prestigio que tiene la empresa”, señaló.

Según explicó, una persona puede no haber consumido nunca un determinado producto o servicio y, aun así, tener una percepción sobre la seriedad y responsabilidad de una empresa. Las entrevistas se realizaron en todos los departamentos y también hubo mediciones específicas en Albardón, Caucete y Pocito.

Una medición que se adapta a la realidad

De Tomasso indicó que para el premio provincial se realizaron 800 entrevistas en el Gran San Juan, mientras que también se tomaron 120 casos en cada departamento. Además, señaló que la medición contempla numerosos rubros y que algunos fueron modificados con el paso del tiempo.

Como ejemplo, mencionó la incorporación de los influencers entre las categorías evaluadas, debido a que se trata de una actividad que no tenía la misma presencia años atrás. La metodología, explicó, busca adaptarse a las nuevas realidades y a los cambios que atraviesa la sociedad.

Gili defendió el prestigio de los premios

Durante la presentación, Gili también se refirió a situaciones vinculadas con personas que aprovechan las encuestas de ADE y de la Fundación ADE para salir a vender premios. El presidente de la entidad marcó que, si bien puede tratarse de empresas que aparecen en el consenso de la gente, existe una diferencia con el proceso de selección que realiza la institución.

En ese sentido, destacó que la Fundación ADE lleva adelante un trabajo específico para determinar quiénes recibirán las estatuillas del Mercedario. “No hay una preocupación de hacer lo que esta institución hace respecto a quién le van a otorgar las estatuillas”, expresó.

Una fiesta renovada para octubre

Daniel Di Lorenzo, tesorero de la Fundación ADE, confirmó que la celebración se realizará el 17 de octubre a las 19 horas en el Salón Gracia. La propuesta incluirá un formato diferente, con un gran sunset y una organización pensada para reducir el tiempo destinado a la entrega de los reconocimientos.

Di Lorenzo explicó que la intención es generar un espacio para compartir entre los empresarios y sus familias, sin concentrar la celebración únicamente en una mesa para cenar. También anticipó que habrá una propuesta de después de cena, algo que ya se había incorporado durante el año pasado.

Música y sorpresas durante la celebración

Pierino Licheni, vicepresidente de la Fundación, destacó que esta será la 16ª entrega consecutiva y definió el premio como “un mimo a todos los empresarios” por el esfuerzo que realizan para mantenerse y seguir creciendo. También resaltó que el reconocimiento contempla el prestigio construido a partir de la trayectoria.

La organización anticipó además la presencia de bandas locales y dejó abierta la posibilidad de sumar alguna propuesta nacional como sorpresa. La celebración contará también con catering, recepciones amplias y la presencia de medios de comunicación.